Jordi Sànchez serà el secretari general de la nova JxCat

L'expresident de l'ANC i condemnat per l'1-O, Jordi Sànchez, serà el secretari general de la nova Junts per Catalunya després que la candidatura rival, encapçalada per Josep Sort, presentés la seva renúncia.

















Amb això, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, lidera l'única candidatura a la presidència de JxCat presentada durant el congrés fundacional de el partit, en la qual figuren com a vicepresidents la portaveu de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, l'exconseller i condemnat per l'1-O, Jordi Turull, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i Josep Rius.





A les eleccions dels òrgans de direcció de el partit, que se celebraran entre el divendres 7 i diumenge 9 d'agost, concorrerà una única candidatura a la presidència, liderada per Carles Puigdemont, i una única per a la secretaria general, que encapçala per Jordi Sànchez .





La campanya electoral comença aquest dilluns i serà "totalment telemàtica", en un procés en el qual els afiliats podran votar des de les 9 hores de divendres 7 d'agost i fins a les 15 hores de diumenge 9 d'agost.