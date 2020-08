Entrar i sortir

Més enllà del que és diví, tot té un inici i un fi: la vida, la llibertat, la salut, els processos socials, -la escola, un club, 1 partit- en qualsevol cosa que pensem, és impossible deixar de banda la idea d'una entrada i una sortida. Poques entrades produeixen més alegria que l'arribada a la vida; a un bebè se li rep amb aplaudiments, xocolates, purs, molta robeta bellíssima, mamil·les, desenes de llibres perquè els pares aprenguin com conduir a aquest nou ésser que acaba d'arribar a això que vol dir en termes terrícoles existir. Sortir en canvi no sempre és motiu de rialles, quan algú deixa aquest pla de la vida -per un accident, malaltia llarga o sorprenent, conseqüència d'un delicte, edat o totes les que s'inclouen en "causes naturals" - desencadena en els quals es queden plor, preocupació, repressió, frustració i han de lidiar amb una sèrie d'emocions gairebé sempre difícils de manejar.





Deixar enrere un estat de llibertat, és una forma de sortir d'un rang al qual aspirem totes les persones. Entrar a una presó és com ser dipositat en un taüt, amb variables en la forma de clamar, però la por expressat pel moribund que en el fons diu "no vull morir", és molt semblant a què senten els que són detinguts per algun uniformat, que en casos extrems se'ls col·loca un additament en mans o cames; se'ls aplica electricitat per immobilitzar-o els propina un simple cop de peu que permet el detingut tenir present que està sortint d'una qualitat d'autonomia. Serà aquesta condició la que obliga a qui va deixar de ser lliure, la possibilitat d'acceptar pactes que tanquin en si mateix deslleialtat o traïció? Sortir de la joia d'un estat emancipat és per altre dolorós -Pregunti si no als milers que han patit, simptomàtics o no, covid-19- i no consola el qual el mal sigui de molts, com és el cas del càncer, la disfunció erèctil, la diabetis o alguna cosa molt especial com seria alguna malaltia rara, el trencament d'un os, la ferida que va produir una bala perduda o dirigida. Transposar la porta del gaudir d'una salut plena, a la d'un patiment de la naturalesa que sigui és també aclaparador i moltes vegades amb poques possibilitats de tractar amb això.





Des del naixement mateix ens anem preparant per sortir d'estats que ens produeixen en el seu inici alegria. Si el nostre desenvolupament pre-escolar ha estat sa entrarem a l'ambient escolar amb l'alegria que produeix el conèixer noves gents i experiències. Sortir de la condició d'estudiants està subjecte a variables, potser deixem aquest àmbit per entrar a un món laboral que ens permet imaginar nous ingressos, a una vida amb majors avantatges; si el nostre cicle ideal no es va completar i vam sortir expulsats de la universitat per treballar en el que sigui perquè les circumstàncies així ho imposen segurament aquesta sortida deixarà empremtes de dolor, depressió i fins ànims de venjança contra aquells que directament o indirectament em van treure d'un ambient de confort amb beneficis indubtables. Qui pren decisions per venjar-se d'aquell o allò a qui considera responsable de la seva sortida hi haurà resolt la seva inconformitat, o frustració?





No és senzill identificar quan les causes de la nostra sortida, les propiciem nosaltres o es deuen a una acció -permitida o concedida- de terceres persones. En el cas de molts dels que avui estan patint la separació de treball amb el qual comptaven fins al 30 de novembre de l'any 2018, es donen els extrems de qui il·lusa i infantilment pensa que el temps els donarà l'oportunitat d'aconseguir les majors avantatges que esperaven només per seguir a un personatge amb retòrica interessant, fins a qui ara espera poder venjar-se, una altra vegada, de qui considera va ser el motiu de la seva sortida del mercat laboral. Un exemple comentat amb un dels molts, promotors que treballaven al Indesol. Jove, sense més família que els seus pares i germans, un títol universitari -Psicòleg social- responsable de la promoció de programes de desenvolupament rural. A l'igual que els altres milers de companys, va rebre un ofici en el qual se li informava quina causa de la cancel·lació de "programes vinculats amb la corrupció" deixaven de ser necessaris els seus serveis i se li cridaria en cas de requerir-se en el futur. ¿Se li va liquidar? Després dels tres mesos de llei per exercir el dret laboral a oposar-se a l'acomiadament injustificat ¿se li re-contractar? Quines accions han pres els altres tres mil separats d'aquests programes socials? El meu entrevistat, avui fa servir un cotxe tipus Uber lliurant menjar a domicili i ja no espera res més que la pròxima elecció per sortir d'aquest sorprenent estat de desocupació i votar amb més discerniment que com ho va fer el passat juliol de 2018.





No totes les sortides són fatídiques, gairebé sempre hi ha portes diverses -fins i tot la mort té alternativa de salvació per a la resurrecció, el plor etern, la reencarnació etc.- i des del confinament d'una cova fins a la pèrdua d'algú, l'orfandat, el atur o la frustració derivada de la presa de consciència del que es va fer malament ofereix la possibilitat de sortides diverses. Són molts els testimonis històrics de reis, presidents, primers ministres, que després de gaudir de les mels de poder acabar sortint per la porta del repudi generalitzat i tot de part d'aquells que havien dipositat en ells les seves esperances, Neró, Fujimori, Hitler, Pinochet , Dionís, Antonio López de Santa Anna, Gelón, Francisco Franco, Rafael Videla, ¡ufff! cada un amb la seva particular manera de tractar d'eternitzar i passar a la història amb una millor imatge. Van tenir però la comuna temptació de considerar superiors, indispensables i incapaços de la maduresa i per tant autocrítica, el que a la fi dels temps es va traduir en rebuig, assenyalaments condemnatoris i finalment oblit. Què porta esculls per sortir temporalment o definitivament de la situació que avui tens?