"El cap de turc de Hitler", o com un adolescent insignificant va poder influir en la història de l'segle XX

El 7 de novembre de 1938, quan Europa vivia alegrada per la formalització de l'acord de Munic que semblava haver allunyat el perill d'una guerra, un adolescent alemany polonès jueu anomenat Herschel Grynszpan va disparar contra Ernst von Rath, fosc funcionari de l'ambaixada d'Alemanya a París, causant-li la mort. Aquest assassinat va ser l'oportunitat ideal perquè els nazis deslliguessin un gran pogrom contra la població jueva del seu país que ha entrat en la història com la "Kristallnacht" o la "nit dels vidres trencats" i que va produir 236 morts, 600 mutilats, 267 sinagogues arrasades i uns 7.500 establiment jueus assaltats i que va obligar a la població d'aquesta ètnia a pagar una "indemnització" de mil milions de marcs. Va ser tota una premonició del que hauria de ser anys després l'Holocaust. Les motivacions d'aquest crim, les seves conseqüències i la personalitat i peripècia que a conseqüència de l'esmentat acte va viure el seu autor han estat detallada i documentalment estudiats per Stephen Koch a "El boc expiatori de Hitler" (Galàxia Gutenberg).













Grynszpan era un noi de 17 anys que havia aconseguit sortir d'Alemanya i establir-il·legalment, com tants altres de la seva mateixa ètnia, a França, on va rebre la notícia de la inhumana deportació de 18.000 jueus polonesos, entre ells la seva pròpia família, i va decidir venjar-se cometent un acte destinat a cridar l'atenció del món sobre l'inhumà tracte dels nazis a aquesta població. "No tenia llar, era un marginat, igual que el seu poble" que vivia de qualsevol manera en un país que se sentia militarment feble i no volia enemistar-se amb Alemanya. I encara que la instrucció va revelar que possiblement el funcionari -per cert, i curiosament, d'escassa o nul·la afinitat amb el nazisme- va morir, sobretot, com a conseqüència d'una tuberculosi estomacal i intestinal que patia, aquest fet es va manipular com si hagués estat el resultat d'una conspiració jueva internacional contra l'amistat entre França i Alemanya. Goebbels, seguint les instruccions de Hitler, va organitzar el citat pogrom aparentment com una reacció espontània del poble alemany, i una gegantesca campanya propagandística que van ser el brou de cultiu del futur genocidi. Mentre, Grynszpan -que va confessar als periodistes "vaig fer el que havia de fer-quedar aterrit per les conseqüències del seu acte i va romandre detingut a França a l'espera de judici fins que va esclatar la segona guerra mundial. Després de la victòria alemanya i l'ocupació del territori francès, la Gestapo es va ocupar de localitzar-per traslladar a Berlín, on es tenia projectat organitzar un gran judici per tal de culpar els jueus d'haver provocat el conflicte. Però el judici es va anar ajornant mentre que el noi, que era tractat com "presoner de luxe", va reprendre el consell del seu advocat francès Vincent de Moro Gaffieri de canviar de motivació de la mort de von Rath i transformar el que havia estat una venjança política, tal com sempre havia argumentat, en un crim passional per uns presumptes -i inexistents- requeriments homosexuals de von Rath, adduint que no els havia confessat abans per vergonya. La trampa, que els nazis no van arribar a creure mai, va ser però eficaç i el judici no va arribar a celebrar-se. Això sí, la destinació de Grynszpan es va perdre en la nebulosa de la contesa i encara que es desconeix que és el que exactament li va passar, la veritat és que a la fi de la mateixa es va arribar a la convicció és que havia mort, ignorant-on, quan i en quines condicions.





La peripècia de Grynszpan permet a l'autor a envoltar d'una sèrie de personatges que van tenir relació directa amb el cas, com el ministre alemany de Propaganda de què diu que era "probablement més intel·ligent que Hitler" i a què el cas va servir perquè perdessin virulència els problemes que ho assetjaven per la seva embolic de faldilles amb l'actriu txeca Lida Baarová. Però el subjecte que rep majors crítiques és el ministre francès Georges Bonnet, a què acusa d'una pertinaç connivència amb els nazis que no cessaria fins a 1942. I com a protagonistes secundaris, els publicistes nazis Grimm i Diewerge, encarregats per Goebbels de muntar l'argumentari de la inexistent conspiració jueva.





"Herschel -conclou Koch- sempre va ser un jove insignificant, un boc atrapat en els esdeveniments incomprensiblement vitals d'una guerra mundial ... un noi temerari, babau i intrèpid ... pot ser que hagi estat en part heroi i en part, ximple, però hi ha alguna cosa tràgic en el seu petit destí ... però el nen va guanyar en un acte de transcendència secreta per a si mateix. En lloc de deixar-utilitzar una vegada més com a arma contra el seu poble, va decidir morir per ell, no heroicament, sinó d'una manera invisible, en la foscor ".





I és que el segle XX ha estat condicionat per alguns nois presumptament insignificants però capaços de canviar la història, com Gravrilo Princip, que amb la seva atemptat contra l'arxiduc Francesc Ferran va provocar ni més ni menys que la primera guerra mundial.