Hackers roben més d'un milió d'euros en critpomonedes a la fintech espanyola 2gether

La 'fintech' espanyola 2gether ha patit un ciberatac en els seus comptes de criptodivises amb una sostracció de 1.183.000 d'euros i no compta amb els fons necessaris per cobrir el robat en els comptes dels seus clients, segons ha informat a través del seu web.













La companyia va patir divendres passat, 31 de juliol, el pirateig d ' "una part important" de les moneda digital disponibles en els comptes d'usuari de 2gether, que va afectar el 27% de les posicions en els comptes d'usuari en la plataforma de' trading 'de bitcoin Kraken.





Al cap de setmana, 2gether ha tractat "trobar els fons necessaris per cobrir totes les posicions", per al que ha negociat amb un grup inversor amb el qual finalment no ha arribat a un acord.





Per això, la firma ha ofert als seus clients compensar la seva posició en moneda digital sostretes amb el vostre símbol 2GT, en una quantitat equivalent al preu d'emissió de 5 cèntims, ja que continua en recerca de fons addicionals.





"Ens comprometem a seguir buscant, amb totes les nostres capacitats i en la major brevetat possible, fons addicionals que permetin reposar fins a l'última de les vostres moneda digital. De manera que pugueu recuperar la totalitat de la vostra posició, a més del valor equivalent en tokens 2GT al preu d'emissió ", assenyala el comunicat signat pel president, Salvador Casquero; el conseller delegat, Ramón Ferraz, i el conseller, Luis Estrada.





La plataforma ha informat que el seu equip tècnic, juntament amb un equip extern, treballa des de divendres a poder restaurar la 'app' "amb totes les garanties que no hi ha vulnerabilitats", perquè estigui activa "al més aviat possible i amb tota la seguretat ".





2gether va assegurar al cap de setmana que ni les seves targetes de crèdit ni dèbit han estat compromeses en aquest 'hackeig', que tampoc ha afectat els seus tokens 2GT ni als euros.





Així mateix, els directius de 2gether organitzaran "en els pròxims dies" una sessió per aclarir tots els dubtes als seus clients. Alguns dels clients afectats, per la seva banda, s'han organitzat en diversos grups a través de les xarxes socials per estudiar dur a terme accions legals contra la companyia.