Sanitat comunica que té registrats 560 brots actius

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha assenyalat que el Ministeri de Sanitat té registrats a hores d'ara un total de 560 brots actius de COVID-19 en diversos punts d'Espanya, 77 més que l' passat dijous.













En roda de premsa aquest dilluns, l'epidemiòleg ha informat que, tot i que el major nombre de brots està lligat a l'àmbit familiar i social a través de reunions, hi ha més casos de brots que es produeixen per l'oci nocturn.





Com a bones notícies, ha apuntat que els brots en l'àmbit laboral, sobretot de temporers, "han disminuït substancialment i el nombre de casos associats també en l'última setmana o deu dies", cosa que ha atribuït "a part important per les mesures preses per les CCAA ". No obstant això, ha advertit que "en algunes residències s'està tenint algun brot més gran del que desitjat", però "la major part" en treballadors.





Sobre les dades de COVID-19 d'aquest dilluns, Simón ha explicat que Catalunya, Madrid i Navarra no han pogut incloure les seves xifres de contagiats "per problemes tècnics", però que s'incorporaran en les dades que es donin aquest dimarts. "Donada la manca d'informació d'aquestes CCAA, probablement el nombre de positius pujarà d'una manera important", ha reconegut.





CATALUNYA I ARAGÓ A POC A POC es va estabilitzant EL PROBLEMA

Tot i la crescuda en els brots, Simó ha valorat amb cautela la situació: "No estem en una situació greu però s'ha produït un increment en les últimes setmanes". "A Catalunya i Aragó a poc a poc es va estabilitzant el problema, fins i tot descens a Lleida. L'àrea metropolitana de Barcelona també està progressivament estabilitzant-se. En la major part d'Aragó també hi ha efecte favorable de les mesures, però a Saragossa encara hi ha transmissió important , no s'ha estabilitzat ", ha comentat. El epidemiòleg ha lamentat que "hi ha bastants províncies en fase ascendent", dotze en concret, però ha puntualitzat que "tota la resta està en fase d'estabilitat o descendint".





Simón ha insistit que, malgrat que els brots poguessin arribar a controlar-se, Espanya no està a prop d'una situació com la de març i abril: "No estem en una situació especialment greu, ni comparable amb la de fa uns mesos, però sí hi ha un increment progressiu en diverses CCAA que hem de seguir amb moltíssima intenció ".





En aquest sentit, ha tranquil·litzat que el nombre de asimptomàtics dins dels positius segueix sent "molt alt", per sobre de l'60 per cent, i que la mortalitat se situa al voltant del 0,4-0,6 per cent, segons un anàlisi dels quinze dies previs. No obstant això, ha augmentat el nombre de casos positius que es detecten amb les PCR. "Estem molt segurs que estem detectant moltíssim més que fa uns mesos", ha apuntat.





Aquest dilluns sí que han pujat amb força els morts en els últims set dies (26 enfront dels dotze notificats divendres). Simón ha atribuït aquesta crescuda amb un problema de "cert retard" de notificació d'Aragó en els últims dies per un problema amb la realització de PCR que va fer que es retardés la realització de proves. Avui Aragó ha notificat 15 morts amb COVID-19 en l'última setmana. Malgrat tot, Simón ha argumentat que de moment el sistema assistencial "no està sota pressió": "Tenen una capacitat molt per sobre del que ara s'exigeix".