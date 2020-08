Aquestes són les reaccions a l'exili de Joan Carles I

L'exili de Joan Carles I ha caigut com una bomba en l'escenari polític espanyol. És una de les notícies més importants de l'any, i tots els partits han volgut expressar quina és la seva posició davant aquesta decisió. Enmig de tant soroll mediàtic, CatalunyaPress ha agrupat totes les reaccions en aquest article perquè els lectors puguin tenir una imatge global de la situació en pocs minuts:









MONCLOA RESPECTA LA DECISIÓ





El Govern ha expressat el seu respecte per la decisió del Juan Carlos I davant la repercussió d'assumptes de la seva vida personal passada, i ha posat l'accent en "el sentit de l'exemplaritat i la transparència" de l'actual Cap de l'Estat, el Rei Felip VI.





Fonts de Moncloa han expressat el seu "respecte" per les decisions comunicades per la Casa del Rei i han posat de manifest el seu "reconeixement de el sentit de l'exemplaritat i transparència que sempre han guiat a rei Felip VI des de la seva arribada a la Prefectura de l'Estat" .





El passat 8 de juliol, el president de Govern, Pedro Sánchez, ja va avisar que les informacions sobre el rei emèrit eren "inquietants i pertorbadores" i fa només una setmana va defensar la conveniència que la Casa Reial donés passos per "enfortir" la "transparència i l'exemplaritat".





EL PP DESTACA EL "PAPER DECISIU" DEL REI EMÈRIT A LA TRANSICIÓ





El Partit Popular ha destacat aquest dilluns el "paper determinant i decisiu" que va tenir el rei Joan Carles a l'arribada de la democràcia a Espanya i ha fet una crida a la unitat al voltant el cap de l'Estat ja institució que representa.





El PP ha expressat el seu "més absolut respecte" a la decisió del Rei emèrit, que, segons la seva opinió, demostra amb el comunicat conegut aquest dilluns "la seva lleialtat a Espanya, a la Monarquia parlamentària i a el rei Felip VI, segons han informat fonts de la direcció nacional de la formació que presideix Pablo Casado.





A més, el PP ha subratllat que el rei Joan Carles va tenir "un paper determinant i decisiu" en l'arribada de la democràcia a Espanya i ha recalcat que "el seu llegat al capdavant de la institució ha estat fonamental" perquè avui els espanyols gaudeixin d'un dels sistemes democràtics "més desenvolupats de el món".





PODEM CREU QUE EL REI ESTÀ FUGINT DE LA INVESTIGACIÓ





El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, sospita que la decisió de Joan Carles I d'establir-se fora d'Espanya pot tenir com a objectiu dificultar la investigació judicial en què està immers i suggereix la possibilitat que se li impedeixi sortir de país .





"Tenint causes pendents a Espanya i tants diners per viatjar i protegir-se, ¿la justícia va a permetre que marxi? ¿No podria això dificultar les indagacions? Esperem que no sigui precisament aquest el motiu de la decisió i, si és així, es li impedeixi fugir ", ha escrit al seu compte de Twitter.









En el fil que ha fet després de conèixer la decisió de el pare de Felip VI, el dirigent de el partit 'morat' sosté que la marxa del Rei emèrit no soluciona "res". "Què millora respecte de la monarquia? Què millora respecte de la nostra democràcia? Efectivament, res", ha sentenciat.





IU DEMANA JUTJAR A JUAN CARLOS I





El ministre de Consum i líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha demanat aquest dilluns, després de conèixer la decisió de Joan Carles I de sortir d'Espanya, que el jutgi i es trobi als "còmplices" d'una "trama" que, al Segons la seva opinió, no va poder mantenir en solitari "una sola persona".





"L'única cosa que cap en una democràcia de segle XXI és investigar totes les operacions sospitoses del ciutadà Joan Carles de Borbó", ha escrit Garzón en un missatge de Twitter.









Per això, el ministre demana que es jutgi el pare de Felip VI i que es desvetllin "tots els responsables i còmplices d'una trama", des del seu punt de vista "no va poder ser teixida i mantinguda per una sola persona".





VOX DENÚNCIA UN LINXAMENT A EL REI





La secretària general del grup parlamentari de Vox al Congrés, Macarena Olona, ha denunciat aquest dilluns que l'esquerra vol "un linxament públic" del Rei emèrit, i a aquesta amb ell "viu" o amb els seus "restes mortals".





"L'odi de l'esquerra no coneix límits", ha escrit al seu compte de Twitter, després de conèixer la decisió de Joan Carles I d'establir la seva residència fora d'Espanya.





"Volen un linxament públic. Viu o amb les restes mortals. Ja ho han demostrat. El Rei Joan Carles s'exilia. Espanya es queda amb Podem", s'ha lamentat la dirigent de Vox, abans de preguntar-se: "Per qui doblaran ara seves cassolades? ".





CIUTADANS TRASLLADA EL SEU SUPORT A FELIP VI





Ciutadans (Cs) ha expressat aquest dilluns el seu respecte a la decisió del Rei emèrit i ha mostrat el seu suport a Felip VI, confiant que "els seus passos recents i propers contribuiran a l'exemplaritat de la Casa Reial".





"Des de Ciutadans respectem la decisió del Rei emèrit, Joan Carles I, així com l'agraïment de l'actual cap de l'Estat a aquesta decisió", ha manifestat en un comunicat el partit que presideix Inés Arrimadas.





A més, ha expressat el seu suport a l'actual monarca. "Vam traslladar el nostre suport a Felip VI en el seu compromís amb el bon nom de la institució que representa, amb la nostra Constitució i amb la nostra democràcia, confiant que els seus passos recents i propers contribuiran a l'exemplaritat de la Casa Reial", ha assenyalat el partit taronja.





ERC DEMANA QUE SE LI RETIRE EL PASSAPORT





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat retirar el passaport a Joan Carles I per evitar que surti de país i ha augurat que no serà "l'últim Borbó que s'escapoleixi" d'Espanya "perseguit per la seva mala gestió o per seus corrupteles "perquè això és" una tradició familiar "de la dinastia espanyola.





Després de conèixer la decisió del Rei emèrit de fixar la seva residència en un altre país, que encara no s'ha desvetllat, Rufián ha fet unes declaracions per denunciar que l'anunci s'hagi fet un 3 d'agost i per subratllar que, des del seu punt de vista, no s'ha de dir que "abandona Espanya", sinó que "fuig" per la investigació que està duent a terme la Fiscalia del Tribunal Suprem.





"Ens preguntem com una persona investigada per la Fiscalia del Suprem pot dir obertament en un comunicat que se'n va", ha apuntat Rufián, per a qui, "com a mínim, se li hauria de retirar el passaport". "Si fos independentista ja s'hauria emès una ordre per detenir-lo a nivell europeu", s'ha queixat.





TORRA COMPARA A EL REI EMÈRIT AMB ALFONS XIII





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparat aquest dilluns a Joan Carles I amb Alfons XIII després que el Rei emèrit hagi comunicat a Felip VI la seva decisió d'anar-se'n d'Espanya.





"Com Alfons XIII ...", ha afirmat en un tuit, en referència al monarca que va abandonar Espanya davant la proclamació de la Segona República.









COLAU DEMANA QUE EL REI EMÈRIT ES SOTMETI A JUDICI





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dilluns que les presumptes irregularitats de Joan Carles I s'han de sotmetre a judici i ha demanat un referèndum sobre el suport a la monarquia.





"La corrupció s'ha de sotmetre a judici. I el suport a la monarquia a referèndum. Permetre la fugida de Joan Carles I suposaria un frau a la democràcia ia tota la ciutadania espanyola. #ReferendumRepublicaYa", ha defensat en un tuit.













Joan Carles I ha comunicat aquest mateix dilluns que es traslladarà fora d'Espanya "davant la repercussió pública que estan generant certs esdeveniments passats" de la seva vida privada.





EH BILDU LAMENTA QUE FELIPE VI NO SIGA ELS PASSOS DEL SEU PARE





La portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha lamentat aquest dilluns que Felip VI no segueixi els passos del seu pare, Joan Carles I, abandonant també Espanya, i que prefereixi quedar-se a la Zarzuela i "amagar el caràcter corrupte de la monarquia espanyola ".





"Joan Carles se'n va, però Felip es queda. Una operació que busca amagar el caràcter corrupte de la monarquia espanyola per perpetuar-la", ha assenyalat a través del seu compte de Twitter després de conèixer la decisió del Rei emèrit de establir-se fora de país.





En el seu missatge, Aizpurua, ha garantit que des de EH Bildu seguiran treballant al Congrés "per investigar a fons totes les irregularitats, conèixer la veritat i posar fi a la impunitat" de la qual, denúncia, gaudeix la Corona.





I també, afegeix la portaveu de la coalició abertzale, per "donar la paraula a la ciutadania", en referència a la convocatòria del referèndum sobre el model d'Estat que defensa Bildu.





Del seu costat, el seu company de grup parlamentari Jon Iñarritu ha posat un altre tuit per comentar la decisió del Rei emèrit. "Què estats no tenen acord d'extradició amb Suïssa?", Es preguntava, donant a entendre que un d'ells serà el que Joan Carles esculli per fixar la seva residència, tenint en compte que les seves presumptes irregularitats estan sent investigades al país helvètic.





LA CUP CRIDA A LA FI DE LA MONARQUIA





El diputat de la CUP al Congrés Albert Botran ha afirmat aquest dilluns que l'única manera de conèixer tota la veritat sobre les presumptes irregularitats de Joan Carles I i que assumeixi responsabilitats és "que caigui aquesta monarquia corrupta i que aquesta caiguda de la monarquia deixi pas a l'autodeterminació, a les repúbliques i a les independències ".





Botran considera que aquesta decisió és un intent d'aïllar Felip VI "de les corrupteles del seu pare", però ha defensat que, segons ell, la monarquia espanyola és estructuralment corrupta.