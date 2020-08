Joan Carles I s'ha instal·lat a la República Dominicana

El rei emèrit Joan Carles I s'ha instal·lat a la República Dominica després d'abandonar Espanya . El rei emèrit compte al país caribeny amb el suport de la família Fanjul, coneguts com els reis de la canya de sucre i qeu compten entre els seus membres amb un bon amic seu, Pepe Fanjul. Aquest és, a més, propietari d'un complex hoteler de luxe a l'illa.









Segons aquestes fonts, el rei emèrit es va dirigir a la localitat gallega de Sanxenxo després d'abandonar Madrid. Després de passar-hi una nit, a l'endemà es va dirigir a Porto des d'on va volar a al país caribeny.





Encara que des del Palau de la Zarzuela no s'ha volgut confirmar ni desmentir l'actual parador de l'Juan Carlos, algunes fonts assenyalen que aquest no té n per què ser la seva destinació definitiva.