La Justícia argentina reprèn el judici per corrupció contra Cristina Fernández de Kirchner

La Justícia d'Argentina ha reprès aquest dilluns el judici contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, que està sent investigada per una xarxa de suborns a canvi de contractes públics.









El judici, que també es desenvolupa contra l'exministre de Planificació Julio De Vido, l'empresari Lázaro Báez i diverses persones més, s'ha reprès de manera semipresencial, després de suspendre's el 17 de març a causa de la pandèmia de coronavirus.





Les defenses de diversos acusats han demanat la nullitat del judici i han qüestionat el sistema semipresencial en el qual es desenvoluparan la resta de sessions, segons ha informat l'agència de notícies argentina Télam. Ha estat el cas, per exemple, d'Enrique Arce, advocat de Carlos Kirchner, primer de l'expresident Néstor Kirchner.





El fiscal encarregat de la causa, Diego Luciani, s'ha oposat a la petició i ha remarcat que les audiències són orals i que el tribunal, "encara posant en risc la seva salut", ha resolt realitzar-les amb presència física a la sala d'audiències, igual que els testimonis citats per a cada jornada.





Fernández de Kirchner es va asseure en el banc dels acusats per primera vegada per a aquesta causa el 21 de maig de 2019. Està acusada de liderar una organització criminal per defraudar a l'Estat contractant obra pública a la província de Santa Creu a través de testaferros amb el Grup Austral Construccions, propietat de la família Kirchner. Amb això, hauria facturat 46.000 milions de pesos (més de mil milions d'euros).





L'expresidenta té altres causes penals obertes, incloses les conegudes com Hotesur i Els Sauces --per corruptela similars--, per les quals ja s'ha ordenat l'obertura de judici oral. La líder esquerrana atribueix l'acció judicial a una persecució política orquestrada per l'anterior Govern de Maurici Macri.