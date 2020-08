El Govern farà "cribratges massius" de Covid-19 a Ripollet, Sabadell i Terrassa

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha anunciat aquest dimarts "cribratges massius" en tres municipis de la comarca del Vallès Occidental en els quals s'han detectat rebrots de coronavirus: Ripollet, Sabadell i Terrassa, a Barcelona.









En una roda de premsa al costat del coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, el secretari ha indicat que es realitzaran fins a 9.000 test PCR a partir d'aquest dimecres, i amb més intensitat els dies següents.





A Ripollet, on el brot s'ha pogut ubicar de manera més concreta, s'instal·larà un punt assistencial mòbil del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i es realitzaran actuacions "porta a porta i comerç a comerç" mitjançant els quals s'espera fer 2.000 test PCR a partir de dimecres a la tarda.





A les ciutats de Terrassa i Sabadell, més grans i amb focus més incerts, Argimon informat que es realitzaran 4.000 i 3.000 test respectivament i ha anunciat la instal·lació de carpes al carrer per a una "recerca activa" de casos, en col·laboració amb els ajuntaments, els centres d'atenció primària i els hospitals dels municipis.





Argimon ha explicat que en els passats dies ja s'ha dut a terme una experiència similar de test i enquestes epidemiològiques, encara que més petita (266 test) a la localitat de Granollers (Barcelona), i s'ha mostrat obert a repetir l'estratègia en el futur, si les actuacions tenen èxit.





"Ara que apliquem aquesta recerca més activa, també haurem d'avaluar si dóna fruits o no, ja que implica un gran desplegament de recursos, però si veiem els resultats que volem obtenir seguirem amb ella tot el que puguem", ha assegurat el secretari.





Argimon ha detallat que els tests no es limitaran a un segment de la població en concret, com els joves, sinó que seran "generalitzats i voluntaris", encara que dirigits a territoris on s'hagin detectat brots, per tal de cercar la cadena de contagi i trencar-la.