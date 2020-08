La Generalitat demanarà a Govern central l'aplicació de rastreig de contactes

La Generalitat sol·licitarà el Govern centraal poder utilitzar l'aplicació de rastreig de contactes impulsada a nivell europeu i que ja s'ha provat recentment a la Gomera, a les Illes Canàries, per combatre la propagació de l'coronavirus i detectar cadenes de contagi de l'epidèmia.

















Així ho ha anunciat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una roda de premsa aquest dimarts al costat de coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, en què ha reconegut que l'aplicació "no és la solució, però pot ser una ajuda ".





Argimon ha explicat que l'aplicació no substitueix el rastreig manual ni estratègies de cribratge massiu com les anunciades aquest mateix dimarts per Ripollet, Sabadell i Terrassa (Barcelona); tot i que ha defensat la seva utilitat i ha remarcat que el disseny de l'eina ha tingut en compte "els elements de privacitat i anonimat".