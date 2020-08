Budó demana una amnistia immediata per a tots els "represaliats" per injúries a la Corona

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha demanat aquest dimarts una amnistia immediata per a tothom "represaliades" per injúries a la Corona, després que el Rei emèrit Joan Carles I comuniqués que es va d'Espanya.









En una entrevista ha defensat aquesta proposta com una de les primera mesures que cal exigir a l'Estat, i espera que el Parlament també la demani al ple extraordinari que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha sol·licitat per donar una resposta a la marxa de Joan Carles I.





Budó ha sostingut que persones com els rapers Valtonyc i Pablo Hasel són "víctimes d'una persecució política" per haver cantat lletres contràries al Rei i a la monarquia espanyola, de manera que considera que els hauria amnistiar i que se'ls retirin tots els càrrecs i condemnes.





"Hem de ser capaços de sol·licitar de manera immediata l'amnistia de totes aquelles persones que estan represaliades a causa d'haver cantat contra la monarquia i per delictes contra la monarquia", ha afirmat.





També ha avisat que el Govern espanyol "haurà de donar moltes explicacions sobre com ha negociat amb la Casa Reial la fugida d'aquest senyor", ja que acusa l'Executiu de Pedro Sánchez d'haver pactat la sortida del Rei emèrit.





Per Budó, si es confirma que el Govern ha negociat i permès la marxa de Joan Carles I, seria un "fet molt greu", i ha criticat que s'hagi anunciat la seva sortida si ja era fora d'Espanya.





A l'ésser preguntada sobre què s'espera que faci la justícia, la portaveu de la Generalitat ha respost que té "poques esperances" en què el poder judicial espanyol faci alguna cosa, tenint en compte totes les decisions que s'han pres en els últims anys amb els presos sobiranistes.





"El que està clar és que la justícia no és igual per a tots a l'Estat espanyol. I això és una prova més d'això", i ha afegit que la imatge d'Espanya quedarà molt danyada a l'estranger amb la marxa del Rei emèrit.





REPÚBLICA





Budó ha dit que, si es donés l'escenari, no li agradaria "haver d'escollir" entre un referèndum sobre monarquia o república a tot l'Estat o un referèndum sobre la independència de Catalunya.





Segons ella, el Govern i l'independentisme han de treballar per aconseguir un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat, però no els correspon decidir si Espanya ha de ser una monarquia o una república: "Considerem que un Estat modern és en forma de república, però nosaltres tenim clar que volem la república catalana, ia partir d'aquí l'Estat espanyol haurà de decidir quin model d'Estat vol ".





"A l'independentisme no ens correspon a hores d'ara posar sobre de la taula el debat sobre si monarquia o no a l'Estat. Som aquí per resoldre un conflicte polític que hi ha a l'Estat espanyol i que passa per poder exercir el dret a l'autodeterminació" , ha argumentat.





A més, sobre si una república espanyola seria un primer pas i una oportunitat per avançar cap a la independència, Budó ha contestat que "no és cap garantia".