El Tribunal Suprem de Colòmbia ordena posar a l'expresident Álvaro Uribe sota arrest domiciliari

La Cort Suprema de Justícia (CSJ) de Colòmbia ha ordenat aquest dimarts posar sota arrest domiciliari a l'expresident Álvaro Uribe en el marc del cas obert contra ell per suposat frau processal i suborn de testimonis. És la primera vegada en la història del país en la qual s'imposa una mesura així a un antic cap d'Estat.





Segons les informacions recollides pel diari colombià 'Semana', els cinc magistrats que integren l'organisme han decidit a favor de la "detenció preventiva al seu domicili" d'Uribe, si bé la CSJ no s'ha pronunciat encara oficialment.





"La privació de la meva llibertat em causa profunda tristesa per la meva dona, per la meva família i pels colombians que encara creuen que alguna cosa bé he fet per la pàtria", ha indicat el propi Uribe a través del seu compte a la xarxa social Twitter.





El senador colombià, la figura del qual divideix el país, té més de mig centenar de processos oberts en contra seva per diversos delictes, en la seva majoria vinculats a grups paramilitars.