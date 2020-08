Metges Sense Fronteres denuncia que la falta d'EPI i proves diagnòstiques va augmentar els contagis de sanitaris

La dificultat per a assegurar una correcta protecció del personal sanitari, sociosanitari i de residències durant les fases més agudes de l'epidèmia de COVID-19 a Espanya va contribuir a la taxa alta de contagis entre els professionals sanitaris, segons adverteix un informe sobre protecció al personal sanitari elaborat per Metges Sense Fronteres (MSF).













L'informe de MSF conclou que hi va haver diversos factors que van contribuir decisivament a l'alta taxa de contagis en el personal sanitari i sociosanitari: una indubtable falta d'Equips de Protecció Personal (EPI) i de supervisió i formació en mesures de prevenció i control de la infecció ; l'escassetat de proves de diagnòstic i criteris clars per al seu ús per a la COVID-19; i l'escassetat de personal, i per tant de descansos, que va propiciar un ús incorrecte dels equips de protecció ".





En aquest sentit, MSF alerta que els contagis entre sanitaris només es poden limitar si es proporcionen equips de protecció adequats. "Encara avui continuen sent insuficients, especialment en Atenció Primària i residències", assenyalen en un comunicat.





L'organització recorda que el personal sanitari constitueix el grup de treballadors de major exposició i risc enfront del coronavirus. "L'absència de protecció va ser el factor determinant per assolir unes xifres d'impacte que, a 17 de juliol i segons el Ministeri de Sanitat, situaven en 52.746 els professionals sanitaris contagiats. Una de cada cinc persones infectades fins a aquest període pertanyia a aquest col·lectiu, la taxa més alta d'Europa ", detallen.





L'informe de MSF recull testimonis de personal sanitari d'hospitals, de residències i dels propis equips de MSF que van participar en la resposta, que posen de manifest que la manca d'EPI i la falta de formació sobre la seva ocupació "van ser una constant, especialment durant el pic de l'epidèmia ".





De fet, una enquesta entre els professionals d'infermeria realitzada pel Sindicat d'Infermeria (Satse) va revelar que els enquestats van valorar en 3,46 sobre 10 la quantitat i qualitat dels EPI durant les pitjors setmanes del brot; el 35 per cent va declarar no haver rebut cap tipus d'informació al respecte; 7 de cada 10 professionals va haver de reutilitzar la mascareta FPP-2 o FPP-3; 6 de cada 10 va reutilitzar màscares quirúrgiques i més de la meitat bates impermeables.





A més de la desprotecció física, MSF apunta que els professionals sanitaris també es van enfrontar a les conseqüències psicològiques de treballar enmig del que s'ha anomenat "medicina de catàstrofe", basada en l'obligació de fer eleccions ètiques "molt difícils, fent triatges per prioritzar i decidint a qui atendre quan els recursos disponibles amb prou feines cobrien les enormes necessitats existents ".





Davant la possibilitat d'una segona onada, MSF planteja una sèrie de recomanacions dirigides a les Administracions central i autonòmiques i a altres institucions amb l'objectiu de blindar la protecció del personal sanitari, sociosanitari i de residències.





Entre d'altres, MSF planteja la necessitat de realitzar una avaluació de l'impacte de la COVID-19 en el personal sanitari, sociosanitari i de residències per a identificar els errors i colls d'ampolla, i de reforçar la Salut Pública dotant de recursos humans i econòmics i desenvolupant la Llei General de Salut Pública.





MSF també destaca la importància de la millora de les dades sobre contagis entre el personal per detectar on hi ha més riscos i orientar la distribució de material de protecció.





Altres de les recomanacions tenen a veure amb assegurar la capacitat per produir EPI i comptar amb un estoc suficient per a futurs escenaris, especialment en àrees desateses com l'Atenció Primària de Salut i les residències; reforçar els recursos humans, adaptant la ràtio de personal al nombre de pacients i la complexitat del seu maneig, especialment en Cures Intensives i serveis d'urgències; garantir un paquet de mesures de suport psicosocial; efectuar una formació continuada de personal sanitari i de residències sobre l'ús dels EPI, formes de transmissió, i mesures de prevenció i control d'infeccions; assegurar l'accés a recursos diagnòstics per a tot el personal sanitari, sociosanitari i de residències.