L'alcaldessa Ada Colau es marca fanals amb el Covid-19 per justificar el seu menyspreu al talent local

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquesta setmana "diversos projectes" dels que ha afirmat estan lligats a la detecció del material genètic de la SARS-CoV-2 en què participa a escala europea.





L'equip d'investigació de PRESSDIGITAL GROUP ha arribat a el fons del que s'havia anunciat, ja que, el consistori s'està acostumant a dir que fa una cosa i després el que fa és una altra ben diferent. Comencem ?.





La regidora de Salut, Envelliment i Cures del consistori barceloní afirma que l'Ajuntament barceloní està analitzant les aigües residuals i de la mar per detectar brots de la Covid-19 a través del projecte H2O20 Scorewater en col·laboració amb les ciutats de Göteborg i Amersfoort. En aquest estudi buscarà la presència de virus a la xarxa de clavegueram de la ciutat i ho farà al setembre primer a Poblenou i, posteriorment, al Carmel i a Sarrià. El que s'oblida d'esmentar el consistori barceloní és que l'actual revisió de les aigües residuals l'està realitzant des del mes de juny en l'entorn Metropolità l'empresa AGBAR gràcies al desenvolupament de Covid-19 CITY SENTINEL , un innovador sistema de monitorització d'aigües residuals que l'empresa va posar a disposició de tots els municipis de l'Àrea Metropolitana inclosa Barcelona que ja quantifica la presència de virus SARS-CoV-2.









És a dir, posa en marxa un estudi nou que s'implementarà al mes de "setembre" sobre unes aigües residuals que "ja" estan sent estudiades des del mes de "juny" i sobre el que té coneixement directe. Li sobrarà diners a l'Ajuntament de Barcelona per invertir en duplicar estudis i anàlisis? Per què fa un pas enrere si hi ha tecnologia avançada que no ha d'esperar a setembre i està en funcionament? És que el talent empresarial local no és del gust de l'alcaldessa Colau o són les fòbies del regidor Badia les que impedeixen apostar pel forà? Agbar per al desenvolupament d'aquesta tecnologia està dins d'un projecte europeu, col·labora amb el CSIC i la Universitat de Barcelona. Universitat que a la vista de duplicitats, sense sentit, ha no sortir de la seva sorpresa amb l'Ajuntament de Barcelona que no sap el que vol dir ni unir ni sumar esforços, per solucionar problemes que ens preocupen a tots.





L'altre projecte, batejat com Life iBathwater , sembla ser que es fa conjuntament amb Berlín i en paraules d'Eloi Badia, "l'expert" regidor d'Emergència Climàtica: "és un projecte en el que posem a disposició les instal·lacions de la ciutat per veure la possible detecció en les aigües residuals ". Revisat el projecte Life, aquest no té res a veure amb el Covid-19.





















Concretament Life iBATHWATER "és un projecte demostratiu a escala real d'un nou sistema integrat de gestió de la xarxa de clavegueram urbana que pretén reduir l'impacte sobre el medi natural dels abocaments d'aigües pluvials urbanes no tractades", sí han llegit bé, " aigües pluvials" que no "aigües residuals" per modelitzar la qualitat de l'aigua de les zones de bany i d'oci a partir dels nous paràmetres introduïts en el seguiment en continu i en temps real, inclosos els indicadors especificats en la Directiva europea d'aigües de bany. Sí, les aigües de bany, de les platges. Pel que difereix que Eloi Badia vol fer servir els fons d'un projecte europeu que té un objectiu marcat, sobre aigües pluvials, per combinar-ho amb un altre projecte europeu d'aigües residuals. I ho diu en veu alta i als mitjans, oblidant que els fons europeus han de dedicar-se i justificar basant-se l'ús directe per al fi per al qual van ser concebuts. En cas que es pogués demostrar, com és el cas, que s'estan fent servir per a fins diferents, l'organisme públic que així ho fes, perdria de cop el dret a rebre fons públics europeus. És a dir, es pot dedicar Eloi Badia a analitzar les "aigües pluvials per a la millora de la qualitat de l'aigua a les zones de bany", però no per a qualsevol altre fi, a què diu que ho va a dedicar. ¿Va de fanal Eloi Badia o parla seriosament amb l'ús dels fons europeus?





La regidora barcelonina, Tarafa, va recordar a més en la roda de premsa, que l'Ajuntament de Barcelona forma part d'un grup de treball en el qual participa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a compartir aquesta informació sobre el Covid-19 i prendre les mesures pertinents en el cas que fos necessari. En el seu descuit no va desenvolupar Tarafa totes les parts que formen part d'aquesta Taula. En la mateixa de troba AGBAR que comparteix amb les institucions públiques tots els seus coneixements i dades, adquirits a través de la seva pròpia inversió en R + D + I en què inverteix ingents quantitats de diners com a empresa privada a el servei de el cicle de l'aigua. En aquesta taula, com bé explica la regidora Tarafa, participa el propi Ajuntament de Barcelona i en una clara posició d'avantatge adquireix amb la seva sola presència i participació coneixements que d'altra manera no tindria ni té.













En resum l'Ajuntament de Barcelona invisibilitza el talent local de la tecnologia Covid-19 CITY SENTINELL creada pel talent privat, però ho vol replicar sense pagar drets d'autor i ho anuncia "a so de bombo i platerets" com una gran fita de l'consistori local. Algú al consistori barceloní té la cara com el ciment armat de dura i que sigui una administració pública la que ho faci i amb els diners de tots és per posar-se vermell, més d'una i dues vegades. Arribats a aquest punt ens preguntem amb quina voldrà enganyar la propera vegada el linx d'Eloi Badia?, ¿Amb una taxa sobre la pluja o sobre el sol ?, tot i que ja posats pot ser sobre la influència de lluna en els cultius, no ?.





LA PROFESSIONALITAT QUE OFEREIX LA PLATAFORMA COVID-19 CITY SENTINEL I que menysprea L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

I posats a parlar de coses serioses. Proporcionar l'harmonització de dades, la interoperabilitat i els estàndards oberts per afavorir la replicabilitat en altres ciutats i territoris és el principal objectiu de la plataforma COVID-19 CITY SENTINEL desenvolupada per AGBAR.





CITY SENTINEL és una solució de monitorització de les aigües residuals, que no "aigües pluvials" (aigua de pluja), per quantificar la presència de virus SARS-CoV-2. Aquesta eina innovadora combina un pla de mostreig adaptat, anàlisis ràpides de RT-qPCR i accés a un observatori digital, ja implementada a Catalunya per fer un seguiment de l'evolució de virus en aigües residuals i anticipar l'aparició de possibles nous brots entre la població .





En paraules del Dr. Albert Bosch, viròleg aquàtic adscrit a la Universitat de Barcelona, aquest sistema garanteix la validació dels plans de mostreig adaptat d'aquesta nova tecnologia, amb punts i freqüència que s'ajustaran atenent a criteris poblacionals i epidemiòlegs.





D'aquesta manera, Agbar posa a disposició dels municipis la seva experiència i coneixement de xarxes de sanejament i control d'abocaments per sectoritzar el clavegueram local en zones d'influència que ajuden a traçar l'origen de la SARS-COV-2 quan sigui detectat. De la mateixa manera, els laboratoris LABAQUA, especialitzats en implantació de tècniques de PCR per a matrius ambientals, lliuren resultats fiables en menys de 48 hores utilitzant marcadors genètics de SARS-COV-2 per a aigües residuals.

Aquest constitueix l'observatori digital de SARS-CoV-2 en aigües residuals més rellevant del territori nacional, que uneix coneixement en operació avançada de xarxes i en tècniques ràpides de detecció de patògens, amb les dades i experiència d'anys en vigilància epidemiològica. D'aquesta manera mentre uns es posen de zero a realitzar estudis d'altres es posen a treballar des d'un vast coneixement de les xarxes de clavegueram, gestió de cicles d'aigua i anàlisis bacteriològiques àmpliament contrastats.









Un cop les mostres representatives han estat escollides i analitzades al laboratori, els resultats es transfereixen automàticament a una plataforma digital. Aquesta eina permet al gestor públic visualitzar gràficament les dades, a través d'un mapa dinàmic del municipi amb una sectorització per zones d'influència que facilita traçar l'origen de la SARS-CoV-2.





A més, serveix com a observatori únic d'informació agregada combinant els resultats analítics amb els indicadors d'evolució sanitària del municipi i permet a les administracions públiques i sanitàries prestar més atenció a les instal·lacions i edificis crítics i de risc elevat, com residències, hospitals o centres de salut. Perquè AGBAR té un mapa dinàmic de clavegueram de les poblacions. D'aquesta manera les anàlisis es realitzen sobre múltiples paràmetres. Si aquest dia ha plogut es té en compte, si a la zona de clavegueram hi ha hospitals es realitza un marcador, etcètera ...





TECNOLOGIA PRODUCTE D'UN ESTUDI DE RECERCA EUROPEU

Aquesta solució s'ha desenvolupat a partir dels resultats de l'estudi d'investigació - projecte europeu Reveal - llançat fa uns mesos, orientat a realitzar la caracterització de virus SARS-CoV-2 en aigües superficials, aigües residuals i fangs de depuradora, a fi de fer seguiment del grau d'incidència de la Covid-19 i de la seva evolució, així com disposar d'un sistema d'alerta primerenca de possibles futurs rebrots de la malaltia.

















El Cetaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, lidera l'estudi, en el qual s'han realitzat ja centenars de mostres de 5 ciutats espanyoles amb diferent incidència de l'epidèmia, amb un total de més de 6 milions de persones, com ara l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Alacant, Múrcia, Ourense i Sabadell. En l'estudi s'ha comptat amb l'experiència de Labaqua i amb la capacitat analítica i l'experiència tècnica de laboratori d'Aigües de Barcelona, a més de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Santiago de Compostel·la, i de les operadores CASSA, Aigües d'Alacant i Viaqua.





Les clavegueres poden ajudar a la presa de decisions sobre el Covid-19 en ciutats com Barcelona i la seva Àrea Metropolitana castigades per prop de 30 brots actius sobre una població de 5 milions de persones. Ara bé, ha d'estar en mans d'experts i no d'algú que comencen estudis sobre zero. Faria bé el consistori barceloní a retirar de la gestió de la salut de tots a persones amb recurrents fòbies, com Eloi Badia i començar a valorar el talent que hi ha a Barcelona, que hi ha molt i molt bo, sobretot, quan es tracti de qüestions que afecten la salut de tants milions de persones. És hora d'unir esforços.