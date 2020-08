Un estudi adverteix que fins i tot els asimptomàtics deixen el virus a les superfícies

Un petit estudi realitzat a Turquia ha detectat el virus SARS-CoV-2, causant del COVID-19, en una minoria de mostres ambientals d'una sala d'examen en la qual els pacients asimptomàtics se sotmetien a un examen oftalmològic rutinari.









De les set mostres preses després dels exàmens dels pacients que van passar les preguntes de triatge de COVID-19, dues mostres de set van donar positiu per al SARS-CoV-2, segons expliquen els autors en un article a la revista 'JAMA Oftalmology '.





No obstant això, els autors només van mesurar virus detectables i no van poder determinar si es tractava d'un virus infecciós. Van examinar dos fils d'investigació per dur a terme el seu estudi: quant de temps dura el virus en les superfícies, així com el paper de la transmissió asimptomàtica observant un dia d'examen en una clínica d'oftalmologia ambulatòria "sense intervencions per als pacients que eren asimptomàtics" .





"Ja que estàvem examinant els pacients asimptomàtics durant la pandèmia, volíem saber si podíem detectar el material viral COVID-19 a la fi d'un dia d'exàmens de pacients asimptomàtics i vistos en una sala d'examen ocular", detallen.





La sala es va netejar amb una solució de peròxid d'hidrogen i no va tenir visites durant 18 hores després de la neteja. És important assenyalar que els autors van observar que l'habitació no es netejava entre els pacients, sinó que els suports per a la barbeta i el front es netejaven amb alcohol isopropílic a el 70 per cent.





Els investigadors van utilitzar proves PCR per detectar l'ARN viral en mostres de l'etapa de l'biomicroscopi, el protector respiratori del llum de fenedura, el foròpter, el tonòmetre i les manetes de les portes.





Un total de 31 persones van entrar a la sala d'examen, incloent 22 pacients que van passar el triatge de COVID-19 i nou acompanyants. El temps mitjà d'examen va ser d'uns 9 minuts. Es van prendre set mostres abans de tots els exàmens d'aquest dia i set després que l'últim pacient sortís de l'habitació.





Mentre que totes les mostres preses a el principi de cada visita van ser negatives, dos de set van ser positives a la fi de el dia. Les mostres del protector respiratori del llum d'esquerda i del foròpter estaven a uns pocs peus (dins d'1 metre) del pacient, en comparació amb altres zones més allunyades.