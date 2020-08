Els 'baby boomers' mostren un declivi en el funcionament cognitiu enfront d'altres generacions, segons un estudi

Els 'baby boomers' nord-americans, terme usat per descriure a les persones que van néixer entre 1935 i 1960, van obtenir una puntuació més baixa en una prova de funcionament cognitiu que els membres de les generacions anteriors, segons un nou estudi publicat a la revista 'Journals of Gerontology, Sèries B: Psychological Sciences and Social Sciences '.













Les troballes van mostrar que les puntuacions mitjana de la cognició dels adults de 50 anys o més van augmentar de generació en generació, començant amb la generació més gran (nascuda entre 1890 i 1923) i aconseguint el seu punt màxim entre els nadons de la guerra (nascuts entre 1942 i 1947).





Les puntuacions van començar a disminuir en els primers anys de l'explosió demogràfica (nascuts entre 1948 i 1953) i van seguir disminuint en els anys intermedis de l'explosió demogràfica (nascuts entre 1954 i 1959).





"És sorprenent veure aquest declivi en el funcionament cognitiu entre els nascuts en la postguerra després de generacions d'augments en les puntuacions dels exàmens. Però el que més em va sorprendre és que aquest declivi s'observa en tots els grups: homes i dones, en totes les races i ètnies i en tots els nivells d'educació, ingressos i riquesa ", explica l'autor de l'estudi, Hui Zheng, professor de sociologia de la Universitat Estatal d'Ohio (Estats Units).





Els resultats van mostrar que el menor funcionament cognitiu dels 'baby boomers' estava relacionat amb una menor riquesa, juntament amb majors nivells de soledat, depressió, inactivitat i obesitat, i una menor probabilitat d'estar casat.





Zheng va analitzar les dades de 30.191 nord-americans que van participar en l'Enquesta de Salut i Jubilació de 1996 a 2014, realitzada per la Universitat de Michigan. Les persones majors de 51 anys van ser enquestades cada dos anys. Com a part de l'estudi, els participants van completar una prova cognitiva en la qual havien de recordar paraules que havien escoltat anteriorment, comptar de 100 en 7, nomenar els objectes que se'ls mostraven i realitzar altres tasques.





Altres investigacions han demostrat que les taxes generals de mortalitat i malaltia han augmentat en la generació de la postguerra, però en general es va comprovar que els més educats i rics es van salvar en la seva majoria. "Per això em va sorprendre tant veure els descensos cognitius en tots els grups d'aquest estudi. Els descensos van ser només lleugerament inferiors entre els més rics i més educats", reflexiona Zheng.





L'investigador també va comparar les puntuacions de la cognició dins de cada grup d'edat a través de les generacions perquè les puntuacions no es vegin esbiaixades per les persones grans que tendeixen a tenir una cognició més pobra. Fins i tot en aquesta anàlisi, els 'baby boomers' van sortir a la superfície. "Els 'baby boomers' ja comencen a tenir puntuacions de cognició més baixos que les generacions anteriors a l'edat de 50 a 54 anys", reflexiona.