CatalunyaPress T'INFORMA

El Tribunal Suprem ha optat per no acceptar la petició d'Òmnium Cultural d'adoptar mesures cautelars contra Joan Carles I. El TS considera que no es poden adoptar aquest tipus de mesures contra algú que no està sent investigat.









Et hem comptat com el president del Govern central, Pedro Sánchez, està deixant de costat l'anunciada pujada d'impostos a l'espera que la millora en l'economia ho permeti. Mentrestant, el més importants és reduir al màxim les llistes de l'atur.









També com des Unides Podem, soci de Govern de el PSOE, s'està exigint als seus companys de taula en el Consell de Ministres que els expliquin amb detall tot el que ha passat amb la marxa del rei emèrit , Joan Carles I.









A més, 1 donació privada de 62 euros per a una campanya electoral ha col·locat a JuntsxCat en un compromís i el Tribunal de Comptes demana que es retallin les subvencions que rep.









També hem actualitzat les xifres del desastre ocorregut a Beirut per l'espectacular explosió d'un magatzem ple de productes inflamables. El nombre de morts i ferits segueix augmentant sense parar.









D'altra banda, segueixen creixent les xifres preocupants del Covid-19 , tant de contagiats com de morts. I també com Metges sense Fronteres denuncia que la manca d'equips de seguretat va propagar el virus entre els professionals de la medicina i de la resta de treballadors de la sanitat tant en hospitals com en residència d'ancians i centres sociosanitaris.





I a poc a poc, anem coneixent noves dades sobre el virus a través dels estudis. Avui s'han publicat dos: el primer alerta sobre el risc que fins i tot, els asimptomàtics, puguin deixar restes de virus a la superfície . El segon, sobre el risc que el virus pugui afectar els embrions de les embarassades .









Una altra de les greus conseqüències del Covid és la seva afectació en l'economia. Ni Mickey Mouse s'ha escapat de virus i la multinacional Walt Disney Company ha entrat en pèrdues per l'absència de visitants al seu parcs temàtics de tot el món.









A més, la tragèdia ha arribat a la platja de Palamós, on una dona de 88 ha perdut la vida mentre es banyava.





Això és tot per avui. Feliç dimecres!