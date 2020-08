Fugint d'Espanya: un senegalès salta la tanca de Ceuta per tornar al Marroc

Efectius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Ceuta dedicats a el control del perímetre fronterer de la ciutat autònoma han interceptat a un home d'origen subsaharià resident al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) local en els voltants de la doble tanca amb la intenció de saltar-lo per tornar al Marroc, un fet "inaudit" i "sense explicació aparent", segons han explicat aquest dimarts fonts de la Benemèrita.









L'home, d'origen senegalès i "sense cap causa pendent a Espanya que pogués motivar el seu intent d'abandonar el país" va ser detectat per les càmeres de vigilància de la frontera i interceptat per una patrulla de l'Institut Armat a prop de la doble tanca de 8, 2 quilòmetres de longitud que separa Ceuta del país veí.









El succés, avançat per 'El Far de Ceuta', no té precedents amb migrants d'origen subsaharià, tot i que des de la declaració de l'estat d'alarma i el tancament del pas del Tarajal, el passat 13 de març, s'ha repetit assíduament amb ciutadans de nacionalitat marroquina, sobretot vorejant a la carrera ia nat els espigons marítims nord i sud en els quals acaba el perímetre fronterer.





El Govern de Ceuta manté allotjats en una nau condicionada als polígons comercials ubicats al costat de la frontera a un total de 97 súbdits del Regne alauita (55 homes i 42 dones) que es van quedar atrapats a la ciutat després de la clausura de el pas i no van ser inclosos en les expedicions de repatriació autoritzades pel Marroc des de llavors.





L'Executiu local que presideix Juan Vivas (PP) ha demanat en repetides ocasions sense èxit a l'Administració General de l'Estat que assumeixi l'atenció a aquest col·lectiu, el nombre es manté més o menys estable perquè, segons les forces de seguretat, "els que aconsegueixen fugir de tornada al seu país es compensen amb les persones que aconsegueixen entrar irregularment nedant o en motos aquàtiques i altres embarcacions recreatives ".





La Guàrdia Civil ha tancat durant els últims dies part de la platja més propera a l'espigó del Tarajal per tal d'evitar que, aprofitant l'acumulació de banyistes, les persones que volen sortir de Ceuta irregularment, puguin sorprendre els agents de guàrdia, que de Així han guanyat més marge de maniobra de resposta.





El CETI de Ceuta alberga actualment a uns 450 forans repartits gairebé a parts iguals entre persones d'origen subsaharià (la immensa majoria de la República de Guinea), algerià i marroquí. Durant el primer semestre del 2020 han arribat a la ciutat autònoma 229 indocumentats, un 56 per cent menys que entre gener i juliol de l'any passat, el 68 per cent marroquins (155), un 25 per cent algerians (57), onze guineans, 3 senegalesos i dues persones d'altres nacionalitats.