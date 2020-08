CaixaBank participa al primer préstec sostenible a una farmacèutica a Espanya

En la seva aposta per promoure la sostenibilitat per millorar la salut de les persones i generar un impacte positiu en el planeta, Ferrer ha signat un acord de finançament sostenible de 220 milions d'euros. Es tracta del primer préstec sostenible formalitzada per una companyia de l'àmbit farmacèutic a Espanya, una operació pionera en el sector, que vincula el marge del finançament als resultats de la companyia en termes de sostenibilitat. Ferrer s'ha compromès a reduir les emissions de CO2, millorar la gestió de residus i ampliar la formació als seus empleats; indicadors els resultats positius reduiran el tipus d'interès del préstec. Segons explica David Ferrer, Chief Financial & Corporate Services Officer de laboratori, "A Ferrer entenem la sostenibilitat com un eix central i transversal de tota la nostra activitat: qualsevol acció ha de respondre a objectius de millora de les persones, del planeta i de la comunitat local . Aquest acord de finançament mostra el nostre compromís amb la voluntat de generar un impacte positiu en el nostre entorn ".













El finançament, signada amb CaixaBank i BBVA, està dividida en tres trams: Term Loan (préstec a llarg termini), Revolving Credit Facility (línia de circulant) i Línia Capex (línia de crèdit per a adquisicions), amb un termini de 6 anys. CaixaBank i BBVA han actuat com a entitats coordinadores, agents administratius i agents de sostenibilitat en un finançament que ha comptat també amb la participació de Sabadell, Cajamar, Santander, Deutsche Bank, Liberbank, Targobank i Banca March. Per la seva banda, Ferrer ha comptat amb Alantra com a assessor financer únic i de Anthesis Lavola com a consultor de sostenibilitat independent.





CAIXABANK, COMPROMÈS AMB EL FINANÇAMENT SOSTENIBLE





CaixaBank està mostrant el seu compromís amb el finançament sostenible. L'entitat dóna suport mitjançant la seva activitat iniciatives i projectes respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta a el canvi climàtic i la transició cap a una economia baixa en carboni. El que l'ha portat a ser el primer banc d'Espanya a eliminar completament la seva petjada de carboni. El banc, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat és Gonzalo Gortázar, destaca per la implementació dels principis d'inversió responsable i aposta per la inversió sostenible com a estratègia per gestionar els riscos globals i generar rendiments sostenibles a llarg termini. CaixaBank s'ha posicionat com una de les entitats líders en finançament sostenible. En 2019 es va convertir en el primer banc de l'Ibex 35 en emetre un bo social, per donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més, al juliol de 2020 ha emès un nou bo social de 1.000 milions per mitigar els efectes de la COVID-19 a través del finançament de pimes i microempreses de les zones més desfavorides d'Espanya.