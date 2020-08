61 documents i una web que recullen propostes i recomanacions per garantir activitats d'estiu segures

La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de continuar garantint l'organització aquest estiu d'activitats de lleure segures, ha editat dues infografies sota el títol 61 nous documents i propostes i una web per als municipis, aquest estiu que recullen d'una manera visual i ràpida tot el treball de suport a la planificació i gestió de les activitats d'estiu 2020 que s'ha estat fent fins ara des de la corporació, a través de les àrees d'Educació, Esports, Joventut i Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.













A part de les dues infografies, el document recull també la web Per un estiu segur per a tothom , publicada el mes de juny i que inclou tots els materials i recursos per a la planificació i desenvolupament segur dels casals i colònies, tant pels que s'han organitzat durant el juliol, com pels que tenen lloc durant l'agost i fins al 14 de setembre, molts dels quals compten amb el suport i la collaboració dels ajuntaments. En aquests casals i colònies d'estiu, només a la demarcació de Barcelona hi estan participant prop de 190.000 infants i joves.





Tant les infografies com la web s'adreça preferentment als responsables municipals, i a les persones i entitats que organitzen activitats d'estiu, amb la finalitat de facilitar la cerca i localització de les guies, orientacions i altres recursos generats per garantir la seguretat en les activitats organitzades i donar compliment a la normativa específica de prevenció de la propagació de la pandèmia ocasionada per la COVID-19.





Les dues infografies es desglossen en Guies i orientacions amb documents d'orientació, planificació i organització; documents de suport; càpsules de recomanacions, mesures de prevenció i higiene, i documents d'orientació per a l'obertura d'equipaments, i Recursos educatius com la Guia d'activitats esportives adaptades al context COVID-19; càpsules de recomanacions i suport per a la gestió emocional en casals d'estiu; fitxes d'activitats d'orientació d'Activitats Transitar: dinàmiques, i vuit càpsules de vídeo Guies fem tec!.