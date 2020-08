La Covid-19 també accelera la fi dels gegants de l'aire

L'impacte que la pandèmia del coronavirus està tenint en l'economia a nivell mundial persistirà durant anys. Aquesta és la teoria que defensen alguns analistes veient com les xifres són cada vegada més negatives.









Una de les primeres grans indústries que es va veure afectada per l'aparició del Covid-19 va ser l'aeronàutica. Les cancel·lacions de vols i els tancaments dels espais aeris van deixar a milers de avions en terra, amb un cost de manteniment gairebé inassumible per a les empreses.





Els més afectats, sens dubte, els gegantins Boeing 747 i Airbus A380 . Encara que el seu elevat cost, la seva car manteniment i la seva escassa eficiència els havia posat en el punt de mira des de fa algun temps, el Covid-19 li ha donat el cop de gràcia.





UN ADÉU ANUNCIAT

Airbus va informar fa gairebé 10 anys que deixava de fabricar el seu avió estrella per l'escassetat de comandes. I ara la majoria de les companyies que posseeixen en la seva flota algun d'aquest gegantí model han confirmat que deixaran d'usar-lo. Les seves enormes despeses fan que el més rendible sigui enviar-lo al desballestament. El descens en el nombre de viatgers dels últims mesos ha acabat per convèncer les companyies del seu primerenca jubilació és més beneficiosa que perjudicial.





I fa tot just uns dies li ha passat el mateix al màxim rival de l'A380 en l'aire. La direcció de Boeing va anunciar que el 747, l'icònic Jumbo, també es deixava de fabricar. La raó, l'evolució del mercat i les perspectives de futur, sobretot després dels anuncis recents dels seus principals clients que ho retiraven de circulació. Aquest anunci arriba després que moltes de les companyies que han volat durant anys amb aquest mític model haguessin decidit que el destí de les unitats que posseïen era el desballestament.





CANVIS D'INTERÈS

La raó última d'aquestes decisions s'han de buscar en l'impacte que el coronavirus ha tingut sobre els usuaris. Els viatgers han canviat la seva particular visió de com han de viatjar. I les companyies han detectat que són molts els que ja no volen viatjar amuntegats en avions amb 400 persones a bord en trajectes que duren hores. I fins i tot preveuen que el nombre de persones que estiguin disposades a viatjar en avió disminueixi considerablement en els propers temps.





Per això, el cost d'aquest tipus d'avions serà inassumible i només algunes companyies com Emirates Airlanes, en la qual la majoria dels seus vols són intercontinentals, semblen disposades a mantenir, de moment, entre la seva oferta a l'Airbus A380.





¿FI DEL LUXE?

Dins de les companyies, a més, s'està produint la lenta agonia de la primera classe, la més luxosa. Grans companyies aèries que han vingut oferint aquest tipus de bitllets s'han trobat de cop i volta sense clients. Qantas, Singapore Airlines, Qatar Airways o Lufthansa han optat per retirar, de moment, del seu ús aquest tipus de cabines d'altíssim luxe.









I és molt possible que els bitllets per a cabines de ultralujo, amb serveis d'alt standing, menjars d'alta cuina, desapareguin del mercat. Les diferència entre aquesta classe d'ultra luxe i l'anomenada classe empresarial són cada vegada menors i en moltes ocasions es redueixen simplement a aspectes com, per exemple, els àpats.





Els responsables de les aerolínies consideren que seran molts els usuaris d'aquestes cabines de superluxe que prefereixin vols privats per mantenir-se allunyats de les aglomeracions, de manera que mantenir-les entre les seves ofertes resultarà cada vegada menys rendible.





ALTRES CONSEQÜÈNCIES

A més, la pandèmia ha posat en quarantena la compra d'Air Europa per part del conglomerat IAG, de què forma part Iberia.





Malgrat que les dues parts havien arribat a un acord a finals de 2019, la crisi provocada per la pandèmia ha fet que les negociacions hagin quedat paralitzades.





De fet, des British Airways, capçalera del grup, es qüestiona ara mateix una inversió tan gran com la que exigeix la compra d'Air Europa, sobretot tenint en compte que l'aerolínia britànica s'ha vist forçada a rebaixar les seves despeses amb l'acomiadament de part de la seva plantilla i la rebaixa salarial per a la resta. Per això, els sindicats britànics estan pressionant perquè es cancel·li qualsevol tipus de negociació amb l'aeronàutica espanyola.