Uns 29 països imposen quarantena als viatgers procedents d'Espanya

Suïssa ha estat l'últim país que ha adoptat mesures especials per controlar els viatgers que procedeixen d'Espanya, excepte per a aquells que procedeixen de les Illes Balears o de les Illes Canàries. La Confederació Helvètica ha decidit imposar una quarantena obligatòria per a les persones que viatgin des d'Espanya per intentar evitar un augment de la transmissió de la Covid-19 al seu territori.













D'aquesta manera, el petit país dels Alps s'uneix a altres 28 països que han pres mesures similars. Mesures que poden afectar tot el territori espanyol o només a aquelles autonomies en què la transmissió de virus ha superat determinat límits.





Aquestes decisions suposen un dur cop per a la indústria turística a Espanya. Poc són els viatgers que volen arriscar-se a passar uns dies de vacances a casa nostra si a l'hora de tornar al seu país d'origen es veuen obligats complir una quarantena domiciliària.





Aquests són els països que imposen la quarantena obligatòria per als viatgers procedents d'Espanya. Barbados, Bèlgica, Benín, Bòsnia i Hercegovina, Cambodja, Corea de Sud, Equador, Estònia, Etiòpia, Finlàndia, Geòrgia, Haití, Índia, Iran, Irlanda, Illes Cook, Lituània, Letònia, Nauru, Noruega, Països Baixos, Papua Nova Guinea, Regne Unit, Rússia, Saint Lucia, Seychelles, Suïssa, Tunísia i Uzbekistan.





A això cal sumar que entre aquests països hi ha alguns que imposen, a més, altres mesures. Per exemple, Bèlgica obliga a fer proves PCR als que viatgin des d'Osca o Lleida, mentre recomana quarantena als que viatgin des de Catalunya, Aragó, País Basc, la Rioja, Extremadura i Navarra.





ALTRES MESURES

A més, hi ha un altre grup de països que han optat per adoptar un altre tipus de mesures. Entre aquests es troben Dinamarca, que recomana test PCR als quals viatgin des d'Aragó.





La resta dels països que han adoptat mesures similars són Albània, Antigua i Barbuda, Bahames, Bangla Desh, Bielorússia, Bulgària, Camerun, Xipre, Costa d'Ivori, Egipte, Granada, Grècia, Islàndia, Itàlia, Jamaica, Laos, Líban, Libèria , Mali, Malta, Moldàvia, Montenegro, República Dominicana, Rwanda, Saint Vincent i les Grenadines, Tanzània, Tunísia, Turquia i Ucraïna.





Finalment, hi ha un bon nombre de països que han prohibit directament l'entrada de viatgers procedents d'Espanya. El llistat d'aquests països és el següent: Angola, Aràbia Saudí, Algèria, Argentina, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Bahrain, Belize, Bolívia, Botswana, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bhutan, Cap Verd, Canadà, Txad , Xile, Xina, Colòmbia, Comores, Costa Rica, Cuba, Dominica, Emirats Àrabs Unit s, El Salvador, Eritrea, Estats Units, Filipines, Fiji, Gabon, Gàmbia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Equatorial, Guaiana, Hondures, Indonèsia, Iraq, Illes Marshall, Illes Salomó, Israel, Japó, Jordània, Kazakhstan, Kenya, Kirguizistan, Kiribati, Kuwait, Líbia, Madagascar, Malàisia, Malawi, Marroc, Maurici, Mauritània, Micronèsia, Moçambic, Myanmar, Namíbia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigèria, Nova Zelanda, Oman, Pakistan, Panamà, Paraguai, Perú, Qatar, República Centreafricana, República Democràtica de Congo, República del Congo, Samoa, San Cristóbal i Neus, Sant Vaig prendre i Príncep, Senegal , Sierra Leone, Singapur, Somàlia, Sri Lanka, Swazilàndia, Sud-àfrica, el Sudan del Sud, Surinam, Tailàndia, Taiwan, Tadjikistan, Territoris Palestins, Timor de l'Est, Togo, Tonga, Trinitat i Tobago, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguai, Vanuatu, Veneçuela, Vietnam, Djibouti, Zàmbia i Zimbabwe.