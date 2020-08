Denunciats 3.800 venedors ambulants a les platges de Barcelona aquest estiu

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat a 3.843 venedors ambulants a les platges de la ciutat en les últimes cinc setmanes, i s'ha marcat com a "objectiu principal" als venedors de begudes, davant el que han intervingut 29.000 llaunes.









Ho han explicat aquest dijous el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, en roda de premsa a l'visitar el nou mòdul del grup de platges del cos policial a l'espigó del Bogatell.





Velázquez ha explicat que, en total, han confiscat més de 30.000 productes destinats a la venda ambulant, entre els quals hi ha productes tèxtils a més de llaunes de begudes.





El cap del cos ha afegit que la unitat de platges ha fet, des que va començar l'estiu, 14 detencions i 46 investigacions, la majoria relacionades amb furts --tot i amb una "baixada molt considerable" respecte a 2019--, i altres per robatoris amb violència i robatoris en vehicles.





Sobre les mesures de contenció de l'coronavirus a les platges, Velázquez ha explicat que el control d'aforament s'està fent "amb molta fluïdesa, amb tranquil·litat" i sense problemes, tot i que la limitació, de 32.000 persones, està molt lluny de la xifra habitual, d'unes 50.000 persones.





GRUP DE PLATGES





El grup de platges de la Guàrdia Urbana funciona des de fa nou anys, es va activar el 22 de juny i estarà desplegat a la costa de la ciutat fins a finals de setembre.





Aquest any, l'Ajuntament de Barcelona ha reformat les instal·lacions del grup a la Barceloneta, i també s'han posat en funcionament les noves instal·lacions a l'espigó del Bogatell, d'uns 60 metres quadrats.





La unitat compta amb dues embarcacions semirígides, amb les que aquest estiu han fet 19 auxilis en la mar i han denunciat a 45 persones per banyar-se en zones on no està permès.