Mor Yolanda Huergo, portaveu de Podem a Gijón

Yolanda González Huergo, portaveu de Podem a Gijón, ha mort als 49 anys a causa d'una malaltia que en els últims mesos ha anat a més. La societat i el seu grup polític gijonese, que es mostren molt afectats a través de les seves xarxes.





Militava des de fa dècades en alguns moviments socials, com el de defensa de la llengua asturiana. Podem Astúries ha lamentat la defunció i ha indicat en les seves xarxes socials que "ha estat un orgull compartir lluita amb ella". "El seu exemple, compromís i dedicació sempre serà inspirador", han assenyalat.





Espertamos cua notícia murnia de l'fallecimientu de la companya Yolanda Huergo, la nuesa portaveu nel Conceyu de Xixón.



🖤 Tol nuesu cariñu pa la so família i amistaes.



El so compromisu, dedicació i defensa dels drets humans van Acompanya'ns sempre.









Yolanda González Huergo, va néixer a Gijón el 1971 i era funcionària en l'àrea d'Urbanisme de Siero des de l'any 2004. Anteriorment d'entrar com a regidor de Podem participar en alguns moviments socials de defensa dels drets humans.









A més, ha militat en formacions asturianistas com la coalició Bloc per Astúries-Unidá Nacionalista Asturiana, en el moment que ha estat número dos per la circumscripció central en les autonòmiques de l'any 2011.





La regidora era una de les cares visibles de l'ala més asturianista de Podem i el 2018 ha estat

escollida candidata de la formació en el Concejo de Gijón. Militava des de feia dècades a la Junta per a la Defensa de la Llengua Asturiana.