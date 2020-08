El Covid-19 amenaça la seguretat alimentària a tot el món

La comunitat científica ha llançat una veu d'alarma sobre una de les conseqüències que l'actual pandèmia pel Covid-19 pot tenir sobre la població mundial. Després d'una exhaustiva anàlisi han descobert les primeres alteracions que s'han produït en el sistema de producció i distribució d'aliments. I han advertit que pot anar a més.









Les conclusions de l'estudi, publicades per la revista Science, avisen que les pertorbacions que s'han produït en els processos de la indústria agroalimentària han començat a afectar la seguretat alimentària dels productes.





L'anàlisi ha estat dut a terme per un grup d'investigadors de l'International Food Policy Research Institute (IFPRI) i la seva principal preocupació se centra que la situació es va a anar agreujant a mesura que la crisi vagi perdurant en el temps.





SENSE DESPROVEÏMENT

Encara que de moment el proveïment d'aliments agroalimentaris està garantit, els analistes han començat a detectar els primers símptomes que alguna cosa està passant en el sector. La primera damnificada ha estat la seguretat alimentària, sobretot en els països més pobres.





No obstant això, els països rics també han començat a notar aquests símptomes. L'augment de les cues davant les associacions humanitàries per demanar menjar indica que la pandèmia ha trastocat les bases de la seguretat alimentària: accés, disponibilitat, ús i estabilitat.





Resulta evident que l'impacte serà superior en els països més pobres, en els quals aquesta situació no fa sinó agreujar les ja de per si dolentes condicions de vida. Segons els autors de l'anàlisi, més de 90 milions de persones a tot el món poden caure en la pobresa extrema per culpa de la pandèmia. I una part d'elles viuen en països desenvolupats.









També s'ha detectat un canvi en els hàbits alimentaris. L'augment de preu de determinats productes, com carn, peix, fruites o verdures fresques, ha fet que moltes persones s'hagin decantat per altres més assequibles, com el blat, la soja o el blat de moro, amb aportació de calories però amb menys nutrients. I els experts afegeixen: una mala alimentació significa augmentar el risc de contagis de qualsevol malaltia, inclòs el de la Covid-19.





RISCOS SOBRE LES FRUITES I LES VERDURES

Els productes que corren més riscos són aquells de recollida diària, sobretot fruites i verdures. Si bé en alguns països més desenvolupats el sistema ho ha solucionat gràcies a la mecanització, en aquelles zones en què la recol·lecció és un procés manual, l'impacte ha estat menor.





No ha passat el mateix en els països menys industrialitzats. En molts llocs ni tan sols s'ha pogut recol·lectar per la manca de mà d'obra i els contagis pel virus, i quan s'ha pogut fer part del producte s'ha perdut per no haver-ho pogut transportar en les condicions adequades. La conseqüència ha estat que en els principals centres de consum ha començat a haver escassetat d'aliments i que el preu del disponible s'ha disparat.





FRONTERES TANCADES

A més, el fet d'haver tancat moltes fronteres ha impedit que la mà d'obra eventual s'hagi pogut desplaçar d'un país a un altre, de manera que nombroses explotacions agrícoles no han pogut recollir els fruits. Amb això, la cadena de producció i distribució s'ha vist afectada.





Encara que de moment aquestes distorsions han afectat, sobretot a, els països pobres, la persistència en el temps en els contagis de virus acabarà per influir negativament en l'alimentació a nivell mundial. N'hi ha hagut prou sis mesos perquè el sistema hagi patit les primeres alteracions importants i, segons els autors de l'estudi, només una major col·laboració entre països rics i pobres reduirà els riscos futurs.





LES MASCARETES REDUEIXEN ELS SÍMPTOMES DEL COVID-19

D'altra banda, un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Califòrnia i la Universitat Johns Hopkins, ha determinat que l'ús de la màscara no només prevé el contagi amb la Covid-19, a més pot arribar a reduir els símptomes de la malaltia.





L'estudi també destaca que és possible assolir la coneguda com immunitat de ramat. Segons les conclusions dels autors de la mateixa, les persones que usant mascaretes arriben a contagiar pateixen una menor càrrega viral, el que fa pateixin una simptomatologia molt lleu o que siguin asimptomàtics.





Aquests analistes asseguren que els països en què l'ús de les màscares ja era habitual abans de l'arribada de la Covid-19, Japó, Hong Kong, Taiwan, Singapur, Tailàndia i Corea de Sud, l'índex de mortalitat s'ha mantingut sota fins i tot quan hi ha hagut rebrots. L'explicació la troben en el fet que l'ús de la màscara ha reduït la càrrega viral que ha afectat a les persones, pel que han tingut símptomes més lleus, de manera que la taxa de mortalitat sempre ha estat molt baixa.