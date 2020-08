Karmele Marchante amenaça a Sálvame i afirma que hi havia "carreres de drogues als banys i camerinos"

Karmene Marchante ha dit prou. La periodista catalana, farta que segueixin parlant d'ella a Sálvame, programa que va abandonar fa anys, ha donat un ultimàtum a el programa: "Si em segueixen anomenant escriuré tot el que vaig viure", ha dit la excolaboradora de el programa a Twitter.









No obstant això, l'escalfament ha provocat que Karmele passi de l'amenaça a deixar anar la bomba dins el mateix tuit, assegurant que al programa de Telecinco havia "carreres de drogues en els banys i camerinos", a més de "alcohol, mentides no informatives, ordres de la direcció per desvirtuar successos per més audiència. Nepotisme. endogàmies amoroses per col·locar novi@s". En definitiva, la periodista no ha deixat canya dreta.









En altres tuits publicats aquest dijous, Karmele ha atorgat a Jorge Javier Vázquez el títol de "nan psicòpata" i "maltractador misogin". També ha parlat d'un altre dels col·laboradors de Sálvame, Kiko Hernández, assegurant que és un "comprador de criatures i inventor de malalties".