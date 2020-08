Torra seguirà endavant amb la regulació dels lloguers tot i ser anticonstitucional

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emès el seu dictamen sobre la llei de regulació dels preus del lloguer presentada per JxCat, ERC, els comuns i la CUP, i ha advertit que diversos dels articles de la iniciativa incompleixen la Constitució i l'Estatut.









El dictamen, que no és vinculant, va ser sol·licitat per Cs i el PP, el que ha retardat la tramitació d'aquesta llei al Parlament.





En les seves conclusions, el CGE defensa que diversos articles que inclou la llei "no troben empara" a l'Estatut i vulneren la Constitució, ja que considera que Catalunya no té les competències per dur a terme aquesta regulació, sinó que s'hauria d'impulsar al estat.





El president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha celebrat la decisió del CGE perquè dóna la raó al partit taronja: "Tomba per unanimitat la llei de lloguers, una mentida preelectoral de la Generalitat populista amb Podem per rentar-se la cara sobre l'incompliment en Catalunya de la llei vigent: 15% d'habitatge d'ús social ", ha dit en un tuit recollit.





La proposició de llei busca limitar els preus de lloguer i concreta que es podrà aplicar la regulació del lloguer a aquells habitatges que estiguin dins d'una àrea declarada com a mercat d'habitatge tens, a la qual es podran acollir els municipis o parts de municipis on " el preu del lloguer experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya ".





TORRA DÓNA SUPORT A LA LLEI TOT I el dictamen





El portaveu del Sindicat de Llogaters i Llogateres de Catalunya, Jaume Palomera, ha assegurat aquest dijous que Quim Torra dóna suport a la llei tot i el dictamen de Consell de Garanties Estatutàries.





En declaracions als mitjans després de reunir-se amb Torra, Palomera ha explicat que Torra ha sostingut que el CGE no pot aturar aquesta iniciativa i ha recordat que es tracta d'un òrgan consultiu, a més de defensar que la proposta de llei és "molt equilibrada".





Segons Palomera, Torra està a favor de regular els preus de lloguer davant "la situació gravíssima" que ha deixat l'emergència sanitària del coronavirus i la crisi econòmica i social que ha provocat.





Torra també s'ha mostrat compromès davant el Sindicat de Llogaters amb l'acord a què es va arribar al Parlament i amb entitats socials sobre la llei, tot i les esmenes que ha presentat el seu partit, JxCat.





"El president ha reiterat la seva voluntat de fer que es respecti i es honori l'acord, el pacte de país que tenim amb el Govern, una majoria parlamentària i la societat civil. Ha estat molt clar en aquest sentit", ha exposat Palomera.





Per això, Palomera ha titllat d ' "incomprensible" que certs sectors de JxCat estiguin intentant bloquejar l'aprovació de la nova norma.





El portaveu de Sindicat de Llogaters ha afegit que Torra els ha trasllat que espera que el Govern no impedeixi l'aprovació d'una llei "tan necessària per donar un respir a milers de famílies de Catalunya".