Detinguts el gendre i la filla de l'anciana esquarterada a Chapinería (Madrid) com a autors de l'assassinat

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous a la tarda a l'gendre i la filla de l'anciana trobada esquarterada a Chapinería (Madrid) per participar presumptament tots dos en l'assassinat d'aquesta dona, segons han informat a Europa Press fonts de l'Institut Armat.





Després de concloure el registre en l'habitatge de la víctima, on residia amb la seva filla, la Guàrdia Civil ha procedit a detenir aquesta dona, Àfrica, i la seva parella, Emilio, anomenat 'El Loco', i als quals la investigació situa indiciàriament com autors d'un delicte d'assassinat.





Les restes de l'anciana van ser trobats ahir en un paratge als afores de Chapinería proper al domicili on vivia la víctima i la seva filla, i que ha estat aquest dijous objecte del registre. La investigació va a càrrec de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Madrid.





Segons les citades fonts, el gendre -que no era natural de Chapinería-- i diversos membres de la família de la víctima patien problemes derivats d'una situació de drogodependència i alcoholisme, tal com han ratificant en paral·lel veïns del municipi.





L'alcaldessa de Chapinería, Lucía Moya, ha confirmat aquest dijous que el gendre de la presumpta víctima, l'exparella d'una de les seves filles, no és veí del municipi i que, com han apuntat alguns residents a la localitat, formaven una família en la que havia conflictes.





L'Ajuntament no té confirmació oficial de res relacionat amb el cas, que es troba sota secret de sumari després que es trobés el cos d'una dona esquarterada i semienterrada en el camí de les Fustes, concretament en un paratge molt transitat. Com regidora sí que coneixia a la qual els veïns assenyalen com a possible víctima perquè la família porta anys residint a Chapinería. "En aquest municipi ens coneixem gairebé tothom", ha contestat a la premsa.





Preguntada per la conflictivitat d'aquests veïns, Moya ha relatat que són els veïns els que estan donant a conèixer alguns d'aquests episodis per "proximitat" al que ha passat. "Els veïns diuen que han hagut de trucar a la Guàrdia Civil en alguna ocasió perquè va poder haver algun conflicte més enllà del que és normal", ha detallat.





"El poble aquesta consternat i trista perquè mai vam imaginar que era una cosa que ens pogués passar. És una cosa que no contemples en un municipi de 2.400 habitants. Estem desitjant que passi una mica de temps i veure si reprenem la calma i la normalitat", ha desitjat.





TENIA UNA ORDRE D'ALLUNYAMENT





Una de les filles de la dona de 70 anys, a la qual suposadament pertany les restes cadavèriques trobades a la localitat de Chapinería, ha explicat que no va denunciar la seva desaparició al creure que s'havia anat de casa voluntàriament i que la relació amb ella era " dolenta ".





En declaracions al programa 'Espejo Público' d'Antena 3, aquesta filla de la desapareguda, Àfrica, ara detinguda, ha assegurat que es troba molt afectada per la situació. "Estic fatal, m'estic morint, no com ni dormo", ha desgranat.





També ha dit que "no sap res" del que ha passat amb la seva mare i que no va denunciar la seva desaparició perquè "bevia moltíssim, prenia moltes pastilles i se li anava el cap".





A més, ha assegurat que la seva exparella no viu ja en el domicili perquè té una ordre d'allunyament i que la nit que va desaparèixer el va cridar la seva germana perquè li posés per telèfon a la seva mare, davant la qual cosa li va dir que no era a casa, que "ja vindria" i que pensava que s'havia "anat de vacances". Finalment, ha afegit que la relació amb les seves dues filles era dolenta.