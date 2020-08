L'expresident de Telefónica César Alierta es troba en coma induït ingressat en un hospital de Madrid després d'haver empitjorat la seva salut cardiovascular, segons han confirmat fonts pròximes a l'empresari aragonès.



Alierta, que actualment presideix la Fundació Telefónica, va patir una parada cardíaca al mes de juliol, per la qual va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI), segons ha informat 'El Economista'.



L'empresari, de 75 anys, va ser president de Telefónica durant gairebé 16 anys (2000-2016), període en el qual la companyia va experimentar la transformació "més radical" en els seus 90 anys d'història amb l'increment de la seva presència internacional, la diversificació dels seus negocis i l'aposta per la digitalització.



Abans d'incorporar-se Telefónica, va ser president de Tabacalera, càrrec que va ostentar des de juny de 1996 fins al seu nomenament com a màxim responsable de l'operadora espanyola. Durant aquests anys va impulsar i va afavorir la fusió transfronterera amb la companyia francesa Seita, de la qual va néixer Altadis.



Alierta va néixer a Saragossa el 5 de maig de 1945 i és llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa i compta a més amb un Màster en Administració d'Empreses per la Universitat de Columbia (Nova York).



Entre els anys 1970 i 1985 va exercir el càrrec de director general de l'Àrea de Mercat de Capitals en el Banc Urquijo i va ser president fundador de la Societat Beta Capital, càrrec que va compatibilitzar, des de 1991, amb la presidència de l'Institut Espanyol d'Analistes Financers.



El directiu va ser també membre de consell d'administració i de la comissió permanent de la Borsa de Madrid i conseller de Plus Ultra, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, Telefónica Internacional, Iberia, IAG i Altadis, així com president de el Consell Empresarial per a la Competitivitat ( CEC), una entitat constituïda per 15 grans empreses, durant els seus sis anys de vida (2011-2016). A més, en 2019 va incrementar la seva participació en el Reial Saragossa SAD fins a controlar el 49% de les accions de la societat.