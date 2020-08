La comunitat científica espanyola demana una auditoria externa del Covid-19

Alguns dels signants de l'manifest, on es demana una comissió d'experts que executi una audoría imparcial sobre la gestió de la pandèmia de l'Covid-19 a Espanya, van comparèixer a la comissió de reconstrucció de Congrés dels Diputats.





















José María Martín Moreno i Ildefonso Hernández, catedràtics de Salut Pública i directors generals amb governs de PSOE i PP van expressar aquesta idea durant les seves intervencions. No obstant això, ni PSOE, ni Unides Podem ni el PP van recollir la seva petició en les conclusions finals de la comissió de Congrés.





En el manifest es pregunta com és possible que Espanya s'hagi trobat en aquesta situació tot i aparèixer destacat en diferents rànquings que avaluaven el resultat dels sistemes sanitaris? i afegeixen "la gran conclusió d'aquest escrit no ha de ser treure culpes, ni assenyalar un color polític. La lectura que cal treure d'aquest manifest no és altra que més de 15 epidemiòlegs i especialistes en salut pública creuen que cal fer una avaluació per part d'òrgans independents de govern i autonomies per veure què ha fallat i què és susceptible de millorar "afirma una professora associada a Escola de Salut Pública Saw Swee Hock de la Universitat Nacional de Singapur i una de les impulsores d'aquest manifest.





"Per preparar-se per a futures pandèmies o per a una altra onada de covid-19 és imprescindible entendre què ha sortit malament i què ha sortit bé".





"Cal una autòpsia, una anàlisi calmat però alhora urgent de tot el que ha passat", opina referent a això Alberto García-Basteiro, epidemiòleg i investigador de la ISGlobal de Barcelona, un altre dels que ha empès la publicació.





Aquest grup de científics posa sobre la taula diverses de les raons que es poden pressuposar perquè el país hagi enfrontat un dany d'aquestes magnituds. La primera d'ella parla d'una "feble preparació per pandèmies": febles sistemes de vigilància, la baixa capacitat per fer PCR així com la falta d'EPI i equips per a cures intensives.





Sostenen que aquest grup de treball extern d'executar un examen dividit en tres gran camps: "l'assessorament científic i tècnic", "la governança i presa de decisions" així com la "capacitat operacional". Una anàlisi detallat que s'ha de fer, segons el seu criteri, tant a el Govern central com a les 17 autonomies.





Finalment en la seva missiva afirmen: "encoratgem a el Govern espanyol a considerar aquesta avaluació com una oportunitat que podria conduir a una millor preparació pandèmica, prevenint morts prematures i la construcció d'un sistema de salut resistent".