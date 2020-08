Màxima preocupació per saber com afrontarà el Ministeri la tornada a l'escola amb brots del Covid-19 actius

Fins a finals d'agost el president de Govern, Pedro Sánchez, es reunirà amb els presidents autonòmics per explorar la reobertura de les escoles al setembre. Davant d'aquest calendari algunes comunitats denuncien falta de previsió, mentre que el sector docent està sumit en la incertesa i considera que la falta d'un protocol comú per a tot el país dificulta una resposta coordinada i efectiva a l'avanç del Covid-19.













La por ha fet que els instituts a Castelló s'han unit per sol·licitar a la Conselleria d'Educació l'ajornament de el curs donat que tota la responsabilitat s'ha traslladat a les comunitats autònomes i cadascuna ha adoptat els seus propis criteris que són molt diferents.









Des d'ANPE s'adverteix que "no tenim la certesa de poder garantir un retorn a l'escola que compleixi amb les mesures de seguretat" davant possibles rebrots.









A la Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyament (CECE) esperen que la Conferència de Presidents d'agost serveixi per aconseguir una major claredat de protocols, tant de prevenció com d'actuació quan es produeixin contagis.





Mentre algunes conselleries d'Educació consideren que la reunió, prevista per a finals d'agost, arriba tard. "La convocatòria de la Conferència de Presidents per preparar la tornada a l'escola tan sols un parell de setmanes abans de l'inici de curs arriba tard, ja que el marge de temps és molt escàs, i més encara davant el desafiament tan important que tenim per davant" , apunten des de la Conselleria d'Educació de Galícia.





Les famílies també estan preocupades. "No sabem a qui recau la responsabilitat de garantir la seguretat en els centres educatius perquè els alumnes no corrin risc de contagi", reconeix Leticia Cardenal, presidenta de la Confederació Espanyola d'Associacions Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA).