Catalunya registra 1.181 casos més i 10 morts en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat fins a aquest divendres 104.291 casos confirmats acumulats de coronavirus, 1.181 més que en el recompte de dimecres, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.





La xifra de morts totals ascendeix a 12.812, 10 més que els registrats el dimecres: 7.031 en hospital o centre sociosanitari, 4.120 en residència, 814 en domicili i 847 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 576, el que suposa la mateixa xifra que dijous.





Un total de 106 pacients es troben ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI), dos menys que en el balanç anterior, quan hi havia 108. La taxa de el risc de rebrot ha baixat lleugerament: dijous arribava a un nivell de 163,87, i 24 hores després està en 161,95.





A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 16.791 persones que han donat positiu, de les que 6.342 han mort i 38 es troben actualment ingressades.





PER COMARQUES

Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 6.243 casos confirmats acumulats de coronavirus, dels quals 182 han mort, mentre que actualment hi ha 54 pacients ingressats --7 d'ells en la UCI--; el risc de rebrot és de 422,88. A la comarca de Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 40.235 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 5.294 morts, mentre que actualment hi ha 227 pacients ingressats --42 d'ells en la UCI--; el risc de rebrot és de 245,73.





Al Vallès Occidental (Barcelona) s'han registrat 10.484 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 1.429 morts; actualment hi ha 63 pacients ingressats, dels quals 7 estan a l'UCI, mentre que el risc de rebrot és de 149,47.





Al Vallès Oriental (Barcelona), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 4.171 casos confirmats acumulats, dels quals 600 han mort, mentre que actualment hi ha 31 pacients ingressats --1 d'ells a la UCI--, i el risc de rebrot és de 182,10.