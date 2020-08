Barcelona redueix la població de coloms a la meitat amb tractament anticonceptiu

L'Ajuntament de Barcelona ha reduït la població de coloms a la meitat en les zones on s'ha administrat tractament anticonceptiu de nicarzabina, un mètode que va iniciar el 2017 per al control ètic de la població d'aquests animals.





Des de llavors, s'ha reduït un 50,9% al conjunt de la població de coloms on s'ha administrat el fàrmac, mentre que en els punts on no es distribueix ha augmentat un 11%, ha informat el consistori aquest divendres en un comunicat.





Segons dades municipals, a mitjans de març de 2017 hi havia una població total de 3.801 coloms, al novembre de 2018 va disminuir un 52% amb un total de 1.814, i en l'últim balanç de novembre de 2019 la tendència es va mantenir i el total de coloms tractades amb nicarbazina va ser de 1.865.





L'Ajuntament preveu que la població de coloms pugui reduir fins al 71,5% fins 2022 i posa en valor "l'eficàcia de sistema com a eina de gestió ètica per a la ciutat" ja que, segons apunta, ha permès reduir a la meitat el nombre de coloms sense necessitat de capturar.





La població de coloms a la ciutat ha de ser entre 300 i 400 coloms per quilòmetre quadrat i, segons l'Ajuntament, la densitat a Barcelona s'estima entre 1.300 i 1.700 coloms per quilòmetre quadrat, "el que suposa una superpoblació per a la ciutat".





BLAT DE MORO AMB NICARZABINA





El sistema implantat consisteix a administrar blat de moro recobert de nicarbazina mitjançant 51 dispensadors automàtics de pinso instal·lats en 47 zones de la ciutat, que van ser seleccionades en relació al nombre de queixes ciutadanes rebudes per l'elevada densitat de coloms i per les incidències registrades.





En 37 d'aquests dispensadors s'incorpora la dosi necessària de fàrmac, que produeix «una infertilitat reversible" si es deixa de subministrar, de manera que el nombre de coloms es redueix progressivament de forma natural; i en els 10 restants es subministra la mateixa quantitat de blat de moro que a la resta però sense principi actiu.





PLAÇA CATALUNYA





Una de les zones de la ciutat on hi ha més presència de coloms és a la plaça Catalunya, on en les hores centrals del dia es poden arribar a concentrar més de mil, i compta amb un dispensador de tractament anticonceptiu amb el qual es va reduir la població un 25% de 2018 --quan havien 400-- a 2019.





D'altra banda, la baixa activitat humana durant el confinament causat per la pandèmia de la Covid-19 i el manteniment del tractament anticonceptiu ha comportat la reducció d'un 8% de la població de coloms en alguns punts de la ciutat.