Justícia contracta una quarantena de dinamitzadors per prevenir la COVID-19 a les presons

El Departament de Justícia ha incorporat 36 dinamitzadors aquest estiu a les presons catalanes per promoure bons hàbits entre els interns i evitar contagis de coronavirus. Hi portaran a terme activitats com ara tallers sobre com posar-se bé la mascareta o com rentar-se les mans correctament.

















Hi seran durant els mesos d’agost i setembre. El Departament acostuma a contractar nous dinamitzadors durant l’estiu per reforçar principalment les tasques esportives, de lleure o d’educació als centres penitenciaris. Aquest any, però, el Departament els ha encarregat que focalitzin el seu treball en la promoció de la salut a causa de la situació actual de pandèmia.





El seu objectiu serà fomentar el civisme entre els reclusos i informar de manera fiable sobre les mesures que s’han pres per fer front a la COVID-19. En aquest sentit, faran sessions informatives sobre la transmissió del virus, els símptomes, el tractament o les mesures de protecció.





Els interns també hauran de participar en projectes de disseny de senyalització d’espais amb distàncies de seguretat, jocs de rol sobre el contagi o concursos de cartells sobre la prevenció de la malaltia.





Les activitats també inclouen sessions sobre com preparar una videotrucada en cas que no hi hagi comunicacions o sobre com mantenir els vincles familiars. L’activitat esportiva se centrarà en esports sense contacte, com ara el voleibol o esports de raqueta.





PRESONS EN FASE DE REPRESA





Des del 18 de juliol la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia ha recuperat diverses mesures que s’havien aplicat durant el confinament per la pandèmia per prevenir nous contagis per la COVID-19 als centres penitenciaris.





Es tracta, per exemple, de la suspensió de les comunicacions vis a vis, que són les que impliquen contacte directe entre les persones internes i les que les van a veure. Per compensar-ho, Justícia té habilitat un servei de videotrucades o videoconferències.





Les presons també han ajornat els permisos dels interns que tinguin com a destí les zones afectades en la seva mobilitat. La resta de mesures també inclouen la suspensió de les sortides programades per participar en activitats culturals i esportives collectives; la suspensió de visites collectives a l’interior dels equipaments per part de persones alienes als centres; la suspensió dels trasllats, excepte els que responguin a motius de seguretat, judicials o sanitaris; i l’ajornament dels trasllats del sistema català a l’espanyol, i viceversa.





A més de totes aquestes mesures, per prevenir contagis, totes les persones que visiten els presos a través dels locutoris de vidre s’han de sotmetre al control de temperatura, que està actiu a totes les presons catalanes.





Actualment 20 interns i 28 funcionaris són positius de coronavirus.