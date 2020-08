La jutge aprova el permís per Quim Forn i crida l'atenció a la Fiscalia

El Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Catalunya ha aprovat aquest divendres un permís de tres dies per l'exconseller Joaquim Forn, a la presó pel procés independentista, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





La mateixa jutgessa va aprovar dijous dos permisos de sis dies per al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i en l'acte d'aquest divendres, consultat per Europa Press, fa servir arguments similars per avalar el permís tot i l'oposició del fiscal.





La junta de tractament de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), va proposar aquest permís el 9 de juliol, i després de l'aval de la jutge és "immediatament executiu".





La magistrada assenyala en el seu text que Forn compleix amb els requisits per a gaudir d'un permís penitenciari, perquè té complerta una quarta part de la pena des de juny i té bona conducta, segons els informes dels treballadors de la presó, que assenyalen que la seva actitud és "adaptada a la normativa regimental, amb absència d'expedients disciplinaris des de l'inici de l'acompliment de la seva condemna".





Com ja va assenyalar el dijous, recorda que l'Audiència de Barcelona va avalar el primer permís concedit al president d'Òmnium, el que al·lega com una raó per validar la seva decisió al concedir nous permisos.





Destaca que Forn "reconeix els fets provats en la sentència, és sensible a les conseqüències negatives de la seva conducta i assumeix la responsabilitat de les seves accions", i reitera la negativa davant la petició del fiscal perquè els presos de l'1-O participin en un programa de tractament específic per a condemnats per sedició.





Respecte al fet que l'exconseller reconegui el delicte pel qual va ser condemnat, la jutgessa contesta el fiscal que "no es pot pretendre canviar o modificar el pensament o ideologia política de l'intern, sens dubte referint-se a la voluntat manifestada pel mateix de continuar reivindicant el dret d'autodeterminació de Catalunya i el dret a decidir sobre la situació de Catalunya, de manera pacífica i no violenta ".