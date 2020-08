CatalunyaPress T'INFORMA

Aquest divendres hem estat molt atents a l'actualitat per tu. Així de atents com a la foto !.





Avui ens hem aixecat sabent que Espanya s'ha convertit en el país amb més contagis d'Europa Occidental . Per això, la comunitat científica espanyola cada vegada es fia menys de la gestió de govern, i han demanat una auditoria externa per saber què s'ha fet malament.









Mentre les xifres del Covid-19 segueixen creixent (avui Catalunya ha sumat 1.181 nous positius ), els col·legis sé pregunten quin serà el procediment a seguir per a la tornada a l'escola , que cada vegada queda més a prop. De moment, el Ministeri no ha publicat cap pla i en els centres escolars cada vegada hi ha més preocupació.









Tothom ha de conèixer les mesures de seguretat a seguir per intentar frenar la pandèmia, fins i tot els ciutadans més aïllats: els presos. En aquest sentit, Justícia ha contractat dinamitzadors perquè vagin a les presons a conscienciar els interns .





Passant al món polític, avui ha estat especialment rellevant la decisió de la Justícia belga de no lliurar a Lluís Puig a Espanya . Segons diuen, Llarena no és competent per jutjar-lo. Sembla, però, que la Fiscalia de Brussel·les no està d'acord, i ha interposat un recurs a la decisió del jutge . Veurem com acaba.









Seguint amb els polítics presos, la jutgessa ha autoritzat un permís de tres dies per l'exconseller Quim Forn malgrat l'oposició de la Fiscalia.









Continuant amb la política, la Diputació Permanent de Parlament ha derogat aquest divendres el decret llei de la Generalitat que pretenia adoptar mesures urgents per harmonitzar la Renda garantida de Ciutadania (RGC) amb l'Ingrés Mínim Vital (IMV).









Avui hem continuat ampliant la informació sobre el tancament de Nissan a Barcelona. Segons apunten alguns mitjans, comencen a aparèixer possibles inversors que podrien comprar les fàbriques i establir aquí els seus negocis. Segons informa El Espanyol, hi ha un potencial comprador que promet salvar entre 1.500 i 2.000 llocs de treball .









I finalment deixem la notícia més important, o al menys la que a nosaltres ens fa més il·lusió. Ahir, el nostre col·laborador expert en l'univers José Vicente Díaz us va explicar que la NASA està donant la possibilitat a tots els ciutadans de manar el seu nom a Mart en una missió que es realitzarà en 2026 .





En CatalunyaPress sempre ens ha agradat arribar lluny, al màxim de lectors possible. I ens hem preguntat, ¿renunciarem al públic marcià? És clar que no, així que hem decidit enviar el nom del nostre mitjà a Mart. Aquí està la prova:













Us animeu vosaltres? Aquí teniu el link publicat per la NASA:





https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/future

















I fins aquí l'actualitat fresca del dia. Demà +!