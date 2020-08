El Govern central envia ajuda d'emergència al Líban després de les explosions al port de Beirut

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ha coordinat a través de la seva Oficina d'Ajuda Humanitària (OAH) l'enviament d'ajuda d'emergència al Líban després de les explosions al port de la capital, Beirut, que van deixar 154 morts, segons l'últim balanç facilitat aquest divendres el ministre de Sanitat de país, Hamad Hassan.













En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol ha explicat que part d'aquest ajut serà transportada en un avió de sosteniment A400 de l'Exèrcit de l'Aire espanyol, que sortirà des de la base aèria de Saragossa el proper dimarts 11 d'agost. Aquesta tramesa inclourà 10 tones de blat, posats a disposició per la Fundació Internacional Olof Palme, atès que l'explosió ha provocat desproveïment en aquest aliment bàsic.





L'AECID enviarà a més subministraments mèdics, medicines i equips de protecció individual (EPI), per al seu ús en clíniques mòbils i centres de salut. També ha posat a disposició de les autoritats libaneses equips de recer per a la població que ha perdut la seva llar per l'explosió.





Així mateix, com a resposta a la crida de la Federació Internacional de la Creu Roja, l'AECID contribuirà amb 50.000 euros, que donaran suport al pla de resposta de la Creu Roja libanesa per reforçar serveis pre-hospitalaris, de primers auxilis i de transfusió de sang , a més d'atendre les necessitats bàsiques de les comunitats més afectades.





L'AECID ha activat també el conveni d'emergència amb la Creu Roja Espanyola per un total de 100.000 euros per a donar suport a aquest pla de resposta de la Creu Roja libanesa. Des d'Espanya, ha assenyalat, es mantindrà a més l'atenció a noves crides internacionals que es puguin produir.





Exteriors ha assenyalat que el Govern espanyol, a través de la titular d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, es va posar en contacte amb el seu homòleg libanès, Charbel Wehbe, per expressar la seva solidaritat i conèixer les necessitats immediates del país després les explosions ocorregudes el passat 4 d'agost a Beirut.





Per la seva banda, el Ministeri de Defensa s'ha ofert a prestar ajuda humanitària a través del contingent espanyol en la Força Provisional de les Nacions Unides per al Líban (FINUL), l'operació de manteniment de pau a sud al Líban, on manté el major desplegament a l'exterior des de 2006, contribuint a la pau i la seguretat del país i la regió.