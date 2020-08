El Parlament proclama que Catalunya "no reconeix ni vol a cap rei"

El ple de Parlament català ha aprovat una proposta de resolució conjunta entre JxCat, ERC i la CUP que declara que "Catalunya és republicana i, per tant, no reconeix ni vol cap Rei".









La resolució s'ha votat en el ple extraordinari sobre la monarquia i ha sortit endavant amb 69 vots favorables de JxCat, ERC i la CUP, i 65 en contra del PSC-Units, els comuns, Cs i el PP.





La proposta també afirma que "el llinatge dels borbons ha estat una calamitat històrica per a Catalunya" i constata, segons el text de la resolució, el fracàs i la crisi definitiva del pacte constitucional del 1978.





Així mateix, ratifica, d'acord amb l'1-O, el 10 d'octubre i el 27 d'octubre de 2017, "que l'únic camí per superar aquest règim monàrquic és constituir efectivament la república catalana com un estat de dret, democràtic i social" .





El ple ha aprovat amb els mateixos vots altra proposta de la CUP que reprova el Rei Felip VI "i a tota la dinastia borbònica per dècades d'impunitat i d'enriquiment il·legítim utilitzant les institucions públiques".





Així mateix, la Cambra catalana reprova el Govern central i, específicament, a la vicepresidenta, Carmen Calvo, "per col·laborar en la fugida de Joan Carles I i com a còmplices de la impunitat perpetrada per la monarquia borbònica".





RETIRAR EL TÍTOL

També amb el suport dels partits independentistes i el rebuig de la resta de grups, el Parlament ha donat llum verda a una iniciativa d'ERC que insta el Govern a reclamar a Govern central que impulsi les mesures necessàries per suprimir l'aforament a Joan Carles I i la retirada de la condició de Rei emèrit.





En la mateixa línia, ha tirat endavant una resolució presentada per JxCat, que reclama impulsar amb urgència una llei orgànica al Congrés que inclogui la retirada del títol de Rei a Joan Carles I i derogar el delicte de calúmnies i injúries contra la Corona, entre altres qüestions.





Aquesta mateixa proposta també reafirma el compromís de Parlament "amb els valors republicans i aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia".





A més, el ple ha aprovat una proposta de PSC que considera que les presumptes irregularitats del Rei emèrit "han de ser investigades per la Fiscalia i l'agència tributària i atribuir i sancionar les responsabilitats que siguin pertinents arribat el cas", que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups excepte l'abstenció de la CUP.





ENFRONTAMENT PEL BOPC

La votació d'aquestes propostes s'ha produït passades les 22.00 hores perquè el ple s'ha endarrerit a causa de les peticions de reconsideració que han presentat tant Cs com PP a l'admissió a tràmit de diverses resolucions impulsades pels partits independentistes, ja que consideren que són inconstitucionals i contravenen la doctrina del Tribunal Constitucional (TC).





Aquestes peticions han estat rebutjades per la Mesa i la Junta de Portaveus, i abans de començar la votació, el president de Cs a la Cambra, Carlos Carrizosa, ha demanat torn de paraula i ha assegurat que en la reunió de l'òrgan rector el lletrat major de Parlament ha dit que els punts de les propostes que xoquen amb el TC no es publicarien al Butlletí Oficial de Parlament (BOPC).





Per això, ha demanat que el president de la Cambra, Roger Torrent, especifiqueu si s'han de publicar aquests punts, com el que fa referència a l'1-O i a el 27 d'octubre de 2017, i el que reprova el Rei, entre d'altres.





Torrent ha contestat que es votarien tots els punts admesos a tràmit, inclosos els que poden suposar un conflicte amb el Constitucional, i que els grups parlamentaris ja eren conscients de les consideracions que el lletrat major havia traslladat sobre "les limitacions de caràcter material per les advertències de el TC que s'han traslladat a la Taula ".





També ha demanat intervenir el president de JxCat a la Cambra, Albert Batet, que ha exigit que tot el que es voti i s'aprovi en el ple s'ha de publicar en el BOPC, i que, si hi ha algun funcionari que no ho publica, reclama a la Taula "que prengui les mesures oportunes i obri els expedients oportuns".