El Tribunal de Comptes acusa Podemos de no justificar més de 420.000 euros de despeses electorals

El Tribunal de Comptes ha detectat irregularitats en els informes presentats per Unides Podemo s respecte a les despeses electorals per a la campanya electoral del 28 d'abril de 2019. Segons l'òrgan fiscalitzador, la formació que presideix Pablo Iglesias no ha presentat les justificacions pertinent per 133.100 euros gastats durant aquesta campanya, als quals cal sumar altres 290.000 euros els conceptes no es corresponen amb despeses atribuïbles a una campanya electoral.









Segons una informació publicada pel diari La Razón, el TC adverteix que en la documentació que els ha estat remesa pel partit morat "figura una factura que inclou despeses per 133.100 euros que no han estat degudament justificats, tot i que s'han tingut en compte a l'efecte de verificar el compliment de el límit màxim de despeses ".





L'informe també qüestiona la despesa d'altres 290.727,41 euros que la formació presenta com a operacions ordinàries i "els conceptes no tenen la consideració de despesa electoral d'acord amb el que estableix l'article 130 de la LOREG, per tant, i d'acord amb els criteris tècnics aprovats en la Instrucció de Ple del Tribunal de Comptes per a la seva aplicació en el present procés electoral, les referides despeses no han estat admesos com a susceptibles de ser finançats amb subvencions electorals ".





En aquest cas, Podem al·lega que es tracta de despeses imputables a la "gestió de creació i difusió de missatges electorals a través de serveis de missatgeria instantània". No obstant això, el TC considera que, segons consta a la factura, es tracta de "es tracta de treballs de consultoria en xarxes i tractament de la informació consistents en la creació i gestió de grups de WhatsApp amb militants, i anàlisi del comportament de competidors , votants i influencers, no estimant-se que els treballs preparatoris per a realitzar la publicitat electoral es trobin inclosos en l'art. 130 de la LOREG ".





Pel que fa a les despeses en assessorament, el criteri de el TC és que aquest tipus de despeses no tenen la condició de electorals, malgrat que la formació estatge defensa "el seu caràcter electoral basant-se el art.130 h) de la LOREG, al considerar-lo un servei imprescindible especialment quan es concorre un procés electoral amb la forma de coalició electoral ".





A més, Podem intentar fer passar per despeses electorals la col·locació i retirada de pancartes d'Esquerra Unida a la província de Guadalajara, però el Tribunal de Comptes considera que només són imputables com a despeses de Unides Podem aquells que es refereixin en exclusiva a aquesta formació, és a dir, a la coalició electoral.





L'últim punt que el TC posa en dubte és el d'un treball de consultoria que el mateix tribunal no considera com a tal. Els dubtes de TC es centren en què la formació política no ha estat capaç d'acreditar la "efectiva col·laboració per part del proveïdor".

Podem, a petició del TC, va presentar un contracte de prestació de servei s, per import de 363.000 euros, per part d'una empresa en el qual es recullen els mateixos conceptes que es fan constar a la factura presentada, sense valoració econòmica individualitzada del que contractat. "De la informació disponible resulta que l'empresa proveïdora va ser objecte d'inscripció