Interior no descarta que les presons tornin a quedar aïllades pel Covid-19

El secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, ha rebutjat que hi hagi un problema d'amuntegament que obligui a excarceracions per evitar la propagació de l'Covid-19, com demanen partits independentistes i també el soci de Govern Unides Podem.









En aquest sentit, ha reconegut que comencen a multiplicar-se els rebrots i que "no és descartable" tornar a un escenari que obligui a aïllar les presons, com va passar al març a l'decretar l'estat d'alarma. "No es pot descartar res, però també és veritat que abans d'arribar a l'confinament total que es va tenir fa uns mesos hi una altra sèrie de mesures que es poden prendre i que estem ja adoptant per evitar precisament la restricció massiva de drets", ha assenyalat .





El màxim responsable de les presons espanyoles es mostra caut sobre l'evolució de l'epidèmia davant el degoteig de rebrots. A l'inici de la setmana es centrava en tres presons: Zuera (Saragossa), Ocaña (Toledo) i Palma de Mallorca, amb un total de sis positius en Covid-19 entre els interns. "Les presons són un reflex del que està succeint en la societat lliure, comença a haver rebrots", ha reconegut.





"El més important per a nosaltres és que no ens podem confiar, fins ara hem fet una gestió amb molta cautela i amb molta prudència, i aquesta línia de treball és la que hem de seguir a partir d'ara adaptant-nos a cada territori, a cada presó ", ha afegit Ortiz, que ha recordat que en la primera onada l'aïllament gairebé total de les presons --amb la suspensió de permisos i comunicaciones-- va permetre que l'afectació fos quatre vegades menor que a la resta de la societat.





Com a exemple de la bona actuació assenyala que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha sol·licitat a Espanya la remissió de totes les mesures i protocols adoptats, "per considerar que la pandèmia a les presons s'ha gestionat de manera correcta".





"Amb l'experiència que hem tingut en els últims quatre mesos esperem també saber abordar aquests rebrots aplicant la dosi justa de restricció de drets, no més perquè ja partim d'una situació especial que és la privació de llibertat dins de la presó", ha indicat .





AMUNTEGAMENT

Àngel Luis Ortiz ha reconegut que reben a la Secretaria General dependent de el Ministeri de l'Interior opinions tant per ser més restrictius com per just el contrari, ser "més oberts" facilitant les excarceracions en la mesura del possible per evitar el contagi dins de les presons . "En el punt mig entenem que està la virtut", ha sostingut.





"La situació a les presons d'Espanya és diferent de la de molts altres països. A Espanya, afortunadament, a hores d'ara no tenim cap problema d'amuntegament", ha assenyalat, remetent-se a les dades: el nombre de persones a la presó (uns 48.000 interns) ha baixat un sis per cent en l'últim any.





"Tenim una situació ideal per a disposar d'espais lliures on podem aplicar aïllament de manera eficaç", emfatitza, remetent-se a les mesures aplicades durant la pandèmia en què es van habilitar mòduls específics perquè els presos amb símptomes o que tenien permisos quedessin aïllats de l' resta de forma preventiva.





Ortiz també recorda la política penitenciària ja aplicada per als tercers graus que acaben de complir condemna en règim de semillibertat en un Centre d'Inserció Social (CIS) amb control telemàtic, de manera que poden dormir a casa seva. A dia d'avui, segons les seves dades, en el règim de control telemàtic existeixen 5.336 interns i altres 1.800 tercers graus estan residint en els CIS. "La suma total, més de 7.000 presos, suposa un 19,40 per cent de persones que, estant a la presó, estan en un règim de semillibertat. Sense cap dubte ha ajudat a la gestió de la pandèmia. És la línia a la que volem anar, fins i tot abans d'arribar a la pandèmia ja apostem pel tercer grau. Quan aquest equip va arribar a assumir aquesta responsabilitat, els tercers graus a penes arribaven a l'16% i avui parlem d'un 19,4% ", ha assenyalat.





CANVIS LEGALS

El secretari general d'Institucions Penitenciàries ha donat les gràcies pel "bon treball" realitzat per part dels funcionaris de presons durant la crisi sanitària, subratllant que segueixen "atents" perquè no es produeixin més baixes entre els treballadors, amb quatre víctimes per Covid-19 i gairebé 270 afectats a l'tenir símptomes o haver quedat en observació de forma preventiva.





Ortiz ha recordat que la pandèmia ha modificat el calendari legislatiu encara que la seva intenció és que en el pròxim període de sessions es porti a l'Parlamentari la proposta per qualificar als funcionaris de presons com a agents d'autoritat. "Aquí s'ha afegit un altre fet important", ha assenyalat, "el dret de ser indemnitzats quan rebin una agressió de manera ràpida, sense haver d'esperar als procediments contenciós-administratius".





"Va estar a punt de ser aprovat en una de les legislatures anteriors i jo confio que això, que és unànime i que tots els partits polítics estan d'acord, pugui sortir com més aviat de manera urgent", ha afegit.





També es remet als grups de treball ja creats amb sindicats per aprovar una nova Llei de Cossos que "actualitzi les condicions laborals d'un sistema penitenciari modern". "Jo confio que en el pròxim període de sessions pugui estar al Parlament una llei que reguli les condicions de treball, i s'inclourà tot: des de la carrera professional a les classificacions de centres penitenciaris, perquè en funció de centre -heretat de la lluita contra ETA- es té un salari o un altre diferent ".