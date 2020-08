Ciutadans proposa crear una coalició amb PSC i PP per vèncer l'independentisme

El vicesecretari general de Ciutadans, Carlos Cuadrado, ha anunciat que la seva formació oferirà el Partit Socialista i alPP anar en coalició o buscar una altra fórmula electoral similar a les pròximes eleccions catalanes amb l'objectiu de guanyar a l'independentisme. A més, ha recalcat que Cs "no ha girat" sinó que segueix "al centre", responent així a les reticències expressades per alguns càrrecs populars sobre la conveniència de presentar-se junts a Catalunya després de les negociacions de del partit taronja amb el Govern de Pedro Sánchez.













"Si fóssim en coalició Cs, PP i Partit Socialista guanyaríem les eleccions a Catalunya, és clar. I treballarem en això", ha avançat Quadrat a Europa Press, per afegir que aquesta oferta no és nova i que el seu partit ja la va posar sobre de la taula fa mesos però no va obtenir resposta dels socialistes.





En aquest sentit, el també responsable de Finances de Cs ha subratllat que el seu partit està disposat a ser "generós" i que intentarà que els tres partits es presentin "junts". "Si ens presentem junts Partit Socialista, PP i Cs guanyaríem les eleccions. Guanyaríem a Puigdemont", ha abundat.





SUMAR EL MÀXIM VOT constitucionalista





Això sí, ha dit que ara mateix, enmig de la pandèmia del coronavirus, li sembla "absurd" que el president de la Generalitat, Quim Torra, pugui plantejar convocar unes eleccions. "Però nosaltres quan siga el moment buscarem la fórmula i la forma amb la qual sumem els màxims vots constitucionalistes", ha manifestat.





Quadrat ha assenyalat que a l'inici de l'any el seu partit ja va apostar per la unió i va remetre sengles cartes al Partit Socialista i al PP. Segons ha afegit, el primer "no va respondre" però amb els populars van seure a parlar, segellant poc després un pacte per concórrer en coalició al País Basc. "Hem aconseguit dos diputats de Cs", ha saludat, com que el partit taronja tindrà per primera vegada representació a la Cambra de Vitòria.





Davant el fet que el president del PP català, Alejandro Fernández, qüestioni ara la conveniència d'anar en coalició amb Cs per no confondre als votants després del "gir" que al seu parer s'està imposant en el partit taronja, Cuadrado ha recordat que fa tres mesos el líder dels populars catalans apostava per aquesta suma dels dos partits constitucionalistes.





"Nosaltres no hem girat, l'únic al que ens hem dedicat és a intentar ajudar els espanyols. I és veritat, hem actuat, no ens hem estat quiets. Ens hem posat a treballar ia ser útils", ha recalcat, per insistir en què Cs no ha fet "cap gir de cap tipus" sinó que "segueix al centre".





En aquest punt, Cuadrado ha confiat que el PP "recapaciti" i l'hi "pensi" perquè encara que manegen enquestes que puguin donar-li "sis o set diputats" davant dels quatre actuals, a al final "això és ridícul" perquè l'objectiu ha de ser guanyar les eleccions. "Crec que tots units podríem guanyar les eleccions i la suma d'aquests tres partits garantiria una vegada més que una llista no independentista guanyaria les eleccions a Catalunya", ha ressaltat.





El vicesecretari general de Cs ha explicat que el que el seu partit està proposant és "treure al PSC d'aquestes posicions de suport al nacionalisme que ha tingut durant molt temps" i portar-lo al "constitucionalisme", d'on, segons la seva opinió, "mai es hauria d'haver anat ". Segons ha assegurat, no es tracta que Ciutadans es mogui sinó que el PSC "deixi aquest costat i es vingui al centre". "Crec que els votants a Catalunya, els de Cs i els catalans constitucionalistes, ho veurien com una gran notícia", ha proclamat.





A l'ésser preguntat si Cs estaria disposat a presentar una candidatura amb persones independents i un cap de cartell que no és de cap d'aquests tres partits, Cuadrado ha respost: "Full en blanc. Parlaríem de tot el que hagi de parlar". Així, ha subratllat que es tractaria de conformar una llista constitucionalista i ha recalcat que el seu partit "mai" ha posat "vetos".





SERIA UNA UNIÓ HISTÒRICA





Quadrat ha recalcat que la unió d'aquests tres partits seria "una cosa històrica" i ha assenyalat que és una cosa que es pot aconseguir, de la mateixa manera que ho han fet els independentistes en els seus pactes. Així, ha al·ludit als acords entre un partit "molt a la dreta" com CiU amb un altre d'esquerres com ERC, que van aconseguir posar-se d'acord "només en una cosa": la independència.





El dirigent taronja ha afirmat que "alguna vegada" els constitucionalistes hauran de ser "més intel·ligents" i buscar també aquesta unió explorant "les formules necessàries", més quan La Llei Electoral catalana "no beneficia el votant constitucionalista perquè hi ha unes províncies que tenen una sobrevaloració dels vots ". "Això ho sabem i llavors haurem de treballar i lluitar amb les eines que tenim per intentar guanyar-los", ha avisat.





Quadrat ha destacat que, igual que el Govern de Pedro Sánchez està cridant a la unitat després de la pandèmia, Ciutadans està dient "exactament el mateix" per a Catalunya. Per això, ha dit que espera que el Partit Socialista "es mogui" i torni al centre, d ' "on mai s'havia d'haver anat".





DEMANA A PUIGDEMONT QUE "TORNI A ESPANYA I ES LLIURI"





Pel que fa a si creu que aquesta coalició que cerca Cs tindria més opcions davant les discrepàncies internes entre els socis de Govern i el debat sobre candidatures obert aquestes setmanes a les files de JxCAT i PdeCAT, Cuadrado ha afirmat que Cs "l'únic" que té de dir a l'expresident Carles Puigdemont, fugat a Brussel·les, és que "torni a Espanya i es lliuri".





En aquest punt, ha dit que li sembla "absurd" que hagin d'estar parlant de la llista de Puigdemont. "És que no entenc com la notícia pot ser la candidatura o no candidatura d'aquest senyor. Aquest senyor el que ha de fer és lliurar-se", ha reiterat.





Preguntat si creu que Puigdemont pot liderar una candidatura estant fora d'Espanya, ha assenyalat que li sembla "totalment absurd i inaudit". "Estem portant a la normalitat una cosa que és extraordinàriament anormal. Aquest senyor el que ha de fer és tornar a Espanya i lliurar-se", ha tancat.