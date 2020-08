Iceta defensa la monarquia malgrat les possibles irregularitats de Joan Carles I

El líder de PSC, Miquel Iceta, va defensar mantenir la monarquia encara que Joan Carles I pugui haver incomplert la llei, va defensar la presumpció d'innocència i va anteposar que amb aquest règim s'han donat "els millors 42 anys dels últims tres segles" , tot i que va titllar d'inacceptable que el rei emèrit pugui haver comès irregularitats.









"Per que hi hagi un excap de l'Estat que hagi pogut cometre irregularitats o fins i tot delictes hem de canviar de règim? La meva resposta és no", va dir diumenge en una entrevista de TV3.





Per això, encara es defineix republicà, Iceta no és partidari de convocar ara un referèndum sobre monarquia o república, perquè el pacte de 1978 incloïa moltes coses -no només la monarquia- i va posar d'acord a gent molt diferent, mentre que ara no es donen les circumstàncies per a un canvi tan gran que suscités tant consens com el 1978.





Quan li van preguntat per l'afectació de la polèmica a Felip VI, va contestar que la responsabilitat de tot delicte és personal, no de l'entorn de qui pugui haver delinquit.





PODEM, CS I ERC

Sobre els aliats de govern Espanyol al Congrés, per l'acostament PSOE-Cs, va dir que ell és "partidari de mantenir els suports que es van produir a la investidura i, si és possible, ensanxar".





Pel que fa a la relació PSOE-Podem, va dir que seria molt bo per a Espanya que es compleixi tot l'acord de govern que van signar.





Pel que fa a ERC, no va entendre que rebutgés l'estat d'alarma plantejat pel Govern al Congrés, i "encara menys" va entendre que ERC es queixés llavors que l'Executiu s'acosti a Cs.





GENERALITAT

Iceta ha defensat la taula de negociació Govern-Generalitat, tot i que creu que és molt difícil que la part catalana pugui negociar en bones condicions, perquè els dos socis de Govern "s'estan mirant l'un a l'altre, intentant aprofitar errors per treure benefici electoral" .





A més, opina que els moments preelectorals no són els millors per negociacions com aquesta, sinó que "convindria tenir el Govern de Catalunya renovat".





ICETA CANDIDAT

Pel que fa a les eleccions catalanes, afirmà que s'han de convocar "com més aviat millor", perquè creu que el Govern no està a l'alçada i perquè els pronòstics sobre rebrots de coronavirus a dos mesos vista són impossibles.





Quan li van preguntar si serà el candidat de PSC a la Generalitat, va dir que així ho creu i espera que el seu partit el triï: "Em penso presentar i crec que em votaran".





ELS PRESOS DE L'1-O

Iceta també s'ha referit als condemnats per l'1-O: "El que no accepto és que algú digui que són a la presó per la nostra culpa", tot i que els va desitjar el millor.





Va al·legar precisament que hagués volgut que no ocorregués: "Ens distingim per advertir i per intentar evitar" els fets que van portar a les condemnes, ha afegit.





I sobre el sumari del 'cas 3%', va dir que "aquest cas no parla d'una o dues persones. Apunta a un comportament estructural d'apropiació indeguda de manera sistemàtica en benefici d'una força política".