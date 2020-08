El preu del lloguer puja respecte de l'any passat però cau en relació a juny, segons pisos.com

L'habitatge de lloguer a Espanya va tenir el juliol d'aquest any una superfície mitjana de 111 metres quadrats i una renda mitjana mensual de 975 euros, fet que suposa un descens mensual de l'1,52% i una pujada del 2,74% respecte a la mateixa mes d'un any abans, segons l'informe mensual de preus de lloguer elaborat per pisos.com.









"Les rendes de lloguer a Espanya continuen retallant, tot i que encara hi ha localitzacions on la pressió dels preus és molt fort", ha assenyalat el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font.





"Encara que les mensualitats que presenten algunes capitals són especialment difícils de suportar per les economies familiars més afectades per la crisi sanitària, la qual cosa podria portar a un ajust de les mateixes, cal tenir en compte que el mercat d'arrendament creixerà en nombre de llogaters, ja que molts compradors estan retardant la seva decisió davant d'una situació laboral que podria complicar-se ", ha explicat Font, que també apunta cap al transvasament de lloguer turístic a residencial, un moviment que" incrementaria l'oferta i relaxaria la tensió en les rendes ".





Segons pisos.com, les regions més cares per viure de lloguer al juliol d'aquest any van ser Madrid (1.720 euros per mes), Balears (1.430 euros) i Catalunya (1.263 euros), mentre que les rendes més econòmiques es van registrar a Extremadura ( 457 euros), Castella-la Manxa (553 euros) i Galícia (579 euros).





En l'últim mes, l'increment més cridaner va tenir lloc a La Rioja (+ 2,53%), mentre que el major ajust es va produir a Galícia (-4,28%). Respecte a l'any passat, Astúries (+ 5,92%) va ser la que més va pujar i Canàries (-8,10%) la que més es va rebaixar.