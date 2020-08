Les persones més grans de 60 van tenir menys ansietat, depressió i estrès durant el pic de COVID-19, segons una enquesta

Les persones més grans de 60 anys van presentar menors nivells de depressió, ansietat i estrès davant d'altres més joves en la fase més aguda de la pandèmia per la COVID-19, tot i que van ser el grup en el qual el virus va provocar major morbiditat i mortalitat, segons una enquesta 'on line' realitzada a més de 1.600 persones entre el 29 de març i 5 d'abril per l'Institut d'Investigació de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre de Madrid i + 12, la Universitat Miguel Hernández i l'Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant.









La hipòtesi inicial de l'estudi partia de la premissa que possiblement aquesta franja de població tindria més diagnòstic clínic de distrès emocional que altres perfils de persones més joves, ja que la repercussió del virus en els primers va ser molt més gran i més coneixien aquesta situació de vulnerabilitat per les informacions disponibles. No obstant això, els resultats de l'enquesta, publicats a la revista 'American Journal of Geriatric Psychiatry', llancen dades oposats i evidencien que la incidència va ser menor.





La metodologia utilitzada en el sondeig ha estat la 'bola de neu', que permet estendre el coneixement de l'existència de l'enquesta a partir d'un primer llançament a través de xarxes socials i correu electrònic que permet la seva reexpedició pels possibles usuaris.





Els resultats de l'enquesta també demostren que la menor incidència d'aquestes patologies en la població amb més de 60 anys podria ser degut a factors relacionats amb l'educació i cultura, com ara la vivència de la postguerra, el que hauria facilitat el desenvolupament de mecanismes de defensa davant de situacions adverses com l'actual.





La investigació evidència també que no hi havia diferències entre homes i dones pel que fa a la presència d'aquest tipus de malalties en aquesta franja d'edat. A més, s'ha objectivat que aquest grup concret de persones presentava majors nivells d'ansietat, depressió i estrès agut en els casos que tenien problemes econòmics o prenien ansiolítics.