És possible una nova Europa?

Se'ns fa possible una nova Europa?, més aviat una nova Unió Europea (UE). La reunió a Brussel·les dels 27 Estats (18 a el 21 de juliol) integrants de la UE tenia com a objectiu central debatre el Pla de Recuperació Econòmica després de la pandèmia del coronavirus. Va ser una reunió no exempta de fortes controvèrsies entre els seus integrants, debats aspres i intensos que després de quatre dies d'ardu treball, van donar els seus fruits. El Consell Europeu, presidit per Charles Michel, exprimer ministre de Bèlgica en conjunt amb la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen finalment donaven a conèixer l'històric pla anticrisi de 750.000 mil milions d'euros amb 390.000 mil milions d'euros en ajudes directes.









Aquesta nova Europa reacciona molt diferent als quals va ser la crisi subprime de 2007-2008 originada als EUA i que va afectar fortament a el sistema financer internacional. En aquesta ocasió els països europeus més danyats pel sistema financer i endeutats (com el cas més traumàtic de Grècia) van haver de sotmetre a les polítiques estrictes d'ajustos econòmics, restriccions en la despesa pública, predominança de l'enfocament macro econòmic com a elements centrals per enfrontar aquesta crisi. Tot això imposat per la qual cosa es va denominar la Troica, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, i la predominança i el pes de l'opinió alemanya per sortir de la crisi d'aquest llavors.

La UE venia observant un sens fi de problemes en les dues últimes dècades que en ocasions produïen estancament, inacció econòmica i dificultats en l'accionar regional. L'historiador britànic Ian Kershaw en el seu recomanable llibre Ascens i Crisi Europa 1950-2017. Un Camí Incert ens assenyala els principals problemes als quals s'està enfrontant aquest ens regional (i la resta del món), que segons l'autor són colpidors: a el canvi climàtic; a la demografia; a les fonts d'energia; a les migracions massives; a les tensions del multilateralisme; a l'automatització; a la creixent disparitat de les rendes; la seguretat internacional i els riscos d'un conflicte global constitueixen grans desafiaments per a les pròximes dècades. Caldria afegir a aquesta llista de desafiaments i reptes de la UE el perill dels nacionalismes extrems representats per partits ultra dretans i xenòfobs europeus. Aquests, van aconseguir en l'última elecció de parlament europeu de maig de 2019 prop del 25%. La sortida del Regne Unit de l'espai europeu, l'anomenat BREXIT, ha constituït més d'un mal de cap per a les autoritats de l'Europa comunitària. Molts d'aquests temes plantejats seguiran en la retina dels ciutadans europeus i dels seus Estats com a necessaris de assumir-los i solucionar-los, tasca no fàcil ni de ràpida resolució degut també a que la maquinària de la UE és un tant lenta i burocràtica. Però, hi ha consciència de la necessitat d'encarar aquests problemes i de realitzar reformes més profundes i estructurals. Dos països neuràlgics europeus, Alemanya i França els mateixos que van donar origen a la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer en 1951 i a la Comunitat Econòmica Europea (CEE) en el Tractat de Roma en 1957 i les seves autoritats i caps de govern, en aquest cas , la Canceller Angela Merkel i el president francès, Emmanuel Macron estan plenament conscients de dur a terme aquestes transformacions. Honorant la veritat, també hi ha altres líders europeus que han plantejat reformes profundes a la UE i es pot pronosticar que en els propers anys tindrem majors sorpreses pel que fa a una Europa que es aggiorna amb els temps i els reptes actuals i futurs de la humanitat.

L'Acord de Consell Europeu d'anar a el rescat de les nacions que la integren i especialment d'aquells països que més han patit d'aquesta pandèmia, Itàlia i Espanya entre d'altres, és una fita important o bé un punt d'inflexió en el procés d'integració europeu. Aquest Acord no va estar exempt de fortes controvèrsies i confrontacions entre la dura posició dels anomenats països "frugals", nacions adeptes al rigor fiscal (comandats per Holanda, Suècia, Dinamarca, Àustria als quals es va sumar Finlàndia), dos països anomenats populistes i de dreta extrema (Hongria i Polònia) i, els dos països promotors d'aquesta iniciativa, França i Alemanya. Per als líders europeus com Macron aquest acord és un "canvi històric per a Europa i l'eurozona". Per Merkel, presidenta de el Consell de la UE per aquest semestre (juliol-desembre 2020) és "la resposta de l'Europa unida" "No va ser fàcil però a al final ens trobem" i fent una defensa del multilateralisme constata "El multilateralisme està en aquests moments molt pressionat i Europa ha demostrat en aquesta ocasió ser capaç d'actuar ". El lideratge de la cancellera alemanya va ser clau en la presa de decisions, en el maneig de les diferències i controvèrsies i a posar tot el pes específic d'Alemanya a favor dels interessos comunitaris. La figura de Merkel emergeix fortament en el naip dels líders mundials. Es podria assenyalar que estem davant d'una Europa més solidària, més justa i més integrada.

En l'actual escenari global amb els negatius efectes de la pandèmia en l'economia mundial, on preval més la "guerra" comercial o segons alguns analistes una segona "guerra freda" dels dos grans titans del món, la Xina i els EUA, Europa i la UE pot i hauria de marcar un punt d'independència front a aquestes dues potències. Amb això, es podria possibilitar que països d'altres continents o regions puguin trobar a Europa un aliat en un "No alineament actiu".

A la reflexió inicial, i analitzat des de la nostra regió, que si estem davant d'una nova Europa que emergeix d'aquest últim Consell Europeu? Creiem que sí, malgrat totes les insuficiències, dificultats i reptes que es puguin trobar i que n'hi ha. La UE segueix sent el millor exemple d'integració regional que es destaca a nivell internacional.