CCOO de Catalunya veu "insuficient" el decret de teletreball per a funcionaris

CCOO de Catalunya ha considerat com a "insuficient" el decret aprovat la setmana passada pel Govern per regular el teletreball entre els funcionaris de la Generalitat, que preveu un màxim de dues jornades a la setmana de treball des de casa.





El sindicat ha remarcat que la nova norma "només" és aplicable a uns 4 0.000 empleats públics del total de 135.000 que treballa a l'administració catalana, segons ha manifestat en un comunicat aquest dilluns.





En aquest sentit, ha exposat que el Govern ha exclòs i discriminat a el personal estatutari dels serveis de salut i cossos penitenciaris i docents, entre d'altres col·lectius, i ha reclamat poder negociar la seva inclusió en una nova regulació.





L'organització liderada per Javier Pacheco ha criticat també que el decret no contempla la creació d'una comissió de seguiment d'aquesta nova modalitat en l'administració catalana per valorar-ne els resultats amb representació sindical.





El decret de la Generalitat estableix un sistema mixt que combina treball presencial i no presencial amb un màxim de dues jornades diàries senceres de teletreball, ampliables a tres per al personal destinat al Districte Administratiu.





Fixa que l'adhesió a la modalitat de teletreball es farà voluntàriament, a sol·licitud dels empleats públics, per un període màxim d'un any prorrogable.