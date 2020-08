Descobreixen a Màlaga restes de l'època més antiga de la humanitat

L'Ajuntament del municipi malagueny d'Ojén ha informat d'una "important" troballa arqueològica, en concret restes d'unes eines corresponents, presumiblement, al Paleolític Inferior, encara que caldrà esperar la verificació dels experts de la Universitat de Màlaga (UMA).

Fernando Bernal i Vicenta Alguacil han estat els descobridors de les restes al terme municipal d'Ojén que, segons els primers estudis, "datarien de l'època més antiga de la humanitat".





Segons han explicat els descobridors, es tracta "dels objectes més antics elaborats pels éssers humans a Europa, són eines molt tosques, elaborades fa entre 200.000 o 300.000 anys".





"Estem pendents que es verifiqui i certifiqui per part d'arqueòlegs de la Universitat de Màlaga la troballa, però tot indica que es tracta d'útils del Paleolític Inferior", ha assenyalat Fernando Bernal.





Per l'alcalde d'Ojén, José Antonio Gómez, aquest descobriment "posa de manifest la importància d'aquesta zona, un lloc que ha estat elegit per la seva fertilitat i la seva idoneïtat per a la vida, per crear assentaments des que l'home és home. Ara només esperem la verificació pertinent que suposarà l'inici de més estudis ".





Les restes han estat trobats a la intempèrie en una zona de Sierra Blanca, la ubicació concreta no es farà pública per evitar l'espoli. De constatar aquesta troballa, llançaria informació rellevant i valuosa sobre el poblament d'Europa per part d'humans procedents d'Àfrica, han apuntat des de l'Ajuntament.