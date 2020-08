L'activitat empresarial de l'eurozona mostra una lleugera recuperació

Els indicadors econòmics han començat a mostrar una lleugera recuperació de l'activitat empresarial a la zona euro. La fi gradual de determinades restriccions motivades per la transmissió de la Covid-19 ha permès un lleuger repunt, encara que els experts asseguren que és una mica inferior al que s'esperava.









Cal tenir en compte que l'economia europeu es va contraure un 12,1% durant el segon trimestre del l'any, una xifra negativa rècord i que dóna una bona mostra de la situació que ha travessat la zona euro durant aquests mesos de pandèmia.





Un dels indicadors que ajuden a comprendre millor la situació econòmica, l'índex compost de gerents de compres (Purchasing Managers 'Index, PMI, en anglès) de IHS Markit, assenyala que durant el mes juliol es va produir un rebot fins al 54,9 , molt millor que el 54,8 que apuntaven les estadístiques prèvies. Al juny, aquest índex es va quedar en 48,5. Cal tenir en compte que aquest indicador havia romàs per sota dels 50 punts durant quatre mesos consecutius, i aquesta és la xifra que separa el creixement de la recessió.





Els països que han experimentat un creixement més fort han estat les dues grans economies de la regió, França i Alemanya. No obstant això, els indicadors també apunten que tant a Espanya com a Itàlia la relaxació de les mesures contra la Covid-19 també han permès un sensible creixement de l'economia.





EFECTES NEGATIUS

De tota manera, també hi ha el costat negatiu. Malgrat que tant la demanda ha millorat i un cert optimisme ha tornat a l'activitat econòmica, no és menys cert que moltes empreses han retallat les seves plantilles. De fet, l'índex de l'ocupació ha estat per sota del que es considera una marca de referència, encara que s'ha situat millor que el del mes de juny.





Cal destacar que el PMI de el sector serveis ha crescut sensiblement i, fins al 54,7, quan l'anterior dada era a 48,3. Això ha estat gràcies a la reobertura de locals com bars i restaurant, tot i amb totes les limitacions encara existents.





Segons els analistes, d'ara en endavant tot dependrà de si es produeix una nova onada de contagis de virus i s'han de tornar a adoptar mesures restrictives ja que això implicaria de nou el tancament d'empreses, amb les conseqüències negatives que ja es coneixen.