Rússia registra la primera vacuna contra la Covid-19

El president Vladímir Putin ha anunciat que Rússia s'ha convertit en el primer país del món a aprovar una vacuna contra la Covid-19. El registre de la vacuna s'ha realitzat després de dos mesos de proves en humans.









En una reunió de govern en la televisió estatal, Putin ha dit que la vacuna, desenvolupada per l'Institut Gamaleya de Moscou, és segura i que fins i tot havia estat administrada a una de les seves filles.





"Sé que funciona amb prou eficàcia, forma una forta immunitat i, repeteixo, ha passat tots els controls necessaris", ha afirmat Putin.





No obstant això, hi ha preocupació per la velocitat a la que Rússia s'està movent per llançar la seva vacuna, i molts critiquen que pugui estar anteposant el prestigi nacional a la ciència i la seguretat sòlides. En realitat, el país encara no ha compartit amb la comunitat científica internacional els resultats dels seus assajos.





Putin ha anunciat que el país aviat començarà a produir en massa la vacuna.





La seva aprovació per part del Ministeri de Salut presagia l'inici d'un assaig més gran que involucra a milers de participants, comunament conegut com a assaig de Fase III.