El Covid-19 ha augmentat l'interès per viure a municipis petits

L'interès per comprar habitatge en municipis de menys de 5.000 habitants ha passat del 10,1% de les recerques al gener al 13,2% al juny, segons un estudi d'Idealista, que destaca que el confinament i l'augment del teletreball han provocat canvis en les preferències de la demanda d'habitatge, generant un interès creixent en aquests petits pobles.









Per comunitats, només Balears registra una reducció de l'interès per les poblacions més petites (passa del 11,4% de gener al 11,1% de juny), però en totes les altres la gana de la demanda per aquest tipus de municipis ha crescut .





Castella i Lleó és on aquest interès ha crescut més en el primer semestre, passant del 23,7% de les recerques al gener al 33,7% al juny. La segueixen les comunitats de Navarra (del 18,1% al 26,6%), Castella-la Manxa (de el 35,5% al 43,4%) i La Rioja (del 20% al 26%). A Madrid van créixer del 3,7% al 6,2%, mentre que a Catalunya ho van fer del 9,7% al 11,9%.





Castella-la Manxa és la regió en la qual el pes de les recerques en pobles de menys de 5.000 habitants sobre el total és més gran, ja que el 43,4% de totes elles es produeixen en aquests pobles. La segueixen Cantàbria (39,1% del total), Castella i Lleó (33,7%), Extremadura (29,3%), Navarra (26,6%) i La Rioja (26%).





Per contra, Canàries és la comunitat en què aquest tipus de municipis generen menys interès (3,2%), seguida per Madrid (6,2%), Andalusia (9,9%) i Astúries (10,3%) .





En quan a les províncies, a més de a les Balears, l'interès pels pobles petits es va reduir a Girona, Sevilla i Tarragona, mentre que a totes les altres va seguir creixent.





El major increment s'ha donat a Àvila (de el 52,1% al 63,5%), Burgos (del 22,9% al 33,8%), Conca (del 42,3% al 53,1%) i Àlaba (del 13,2% al 23,5%). A Barcelona van passar del 4,7% al gener al 6,5% al juny.





Àvila és també la província en la qual és més gran l'interès per aquests pobles (63,5% del total de cerques), seguida per Segòvia (58,3%), Terol (56,8%), Toledo (53,7% ), Conca (53,1%) i Osca (52,6%).





Per sobre del 40% se situen també les províncies de Guadalajara (49,2%), Càceres (41,7%) i Sòria (40,7%). A l'extrem oposat hi ha la província de Las Palmas, on només el 0,9% de les recerques es produeixen en aquest tipus de municipis, seguida per Guipúscoa (4,1%), Sevilla (4,5%) i Cadis (5 , 5%).